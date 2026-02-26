Reebok закриває усі магазини в Україні

В Україні закривається мережа магазинів спортивного одягу та взуття Reebok. Останні два офіційні магазини у Києві – у ТРЦ SkyMall і Retroville припинять роботу весною 2026 року. Після цього бренд продовжить лише онлайн-розпродаж наявних залишків, нові колекції в країну не завозитимуть, пише Forbes Ukraine.

За даними видання, головною причиною закриття стала збитковість українського оператора FLO та слабкі позиції бренду у конкуренції з лідерами ринку. При цьому продукція Reebok не зникне повністю, імовірно, продаж здійснюватимуть через мультибрендові магазини поряд з іншими брендами.

Дати закриття магазинів Reebok:

SkyMall – до 8 травня 2026 року;

Retroville – до кінця квітня, але продаж триватиме до повного розпродажу;

Інтернет-магазин – доти, доки не продадуть наявний товар.

Що відомо про діяльність Reebok в Україні?

Українським напрямом Reebok з березня 2022 року керував турецький холдинг FLO Retailing, який отримав ліцензію після того, як бренд перейшов від Adidas до американської Authentic Brands Group. FLO спершу планував відкрити до 50 нових магазинів, але у 2025 році відмовився від цих планів, а натомість почав поступово скорочувати мережу.

Серед причин закриття – економічні проблеми FLO у Туреччині, слабкі позиції Reebok у конкуренції та низька ефективність монобрендових магазинів. Тим часом конкуренти збільшували продажі, зокрема Puma наростила виторг на 5%, Adidas – на 26,5%.

Як пише Forbes, українські спортивні ритейлери вже цікавляться дистриб’юторством бренду. Переговори ведуть Marathon, Intersport, Sport City.

До слова, раніше ZAXID.NET писав, що один із найбільших світових гравців у сфері швидкої моди компанія Inditex (власник брендів Zara, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti), остаточно припиняє роботу в Дніпрі.