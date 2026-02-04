Бренд одягу Vovk закриває магазин у Польщі

Український бренд жіночого одягу Vovk оголосив про припинення роботи в Польщі після майже трьох років присутності на ринку. У компанії визнали, що вихід у ЄС супроводжувався низкою стратегічних помилок, повідомляє видання inPoland.

Vovk зайшов на польський ринок у 2023 році, відкривши перший магазин у варшавському торговельному центрі Blue City. Інвестиції в запуск склали близько 300 тис. євро. Однак згодом у компанії визнали, що вибір локації був невдалим – торговий центр не забезпечив очікуваного трафіку покупців, що негативно вплинуло на обсяги продажів.

Ще однією проблемою стала маркетингова стратегія, яка була зосереджена переважно на українській діаспорі. Через це бренд не зміг повноцінно залучити польських споживачів і вийти за межі нішевої аудиторії. Крім того, у Vovk також вважають помилкою запізнілий запуск онлайн-магазину – він почав працювати лише через рік після відкриття фізичного, що обмежило можливості масштабування бізнесу.

Ситуацію ускладнювали й значно вищі витрати на ведення бізнесу в Польщі порівняно з Україною. Найбільший тиск створювали висока орендна плата в торгівельних центрах і витрати на персонал. Окремим викликом стала велика кількість повернень товарів від польських клієнтів.

На позиції бренду також впливала жорстка конкуренція з міжнародними мережами та висока лояльність польських покупців до локальних марок.

Наразі компанія зосереджується на роботі в Україні, де керує 56 магазинами та має близько 650 співробітників. Водночас вихід із польського ринку призведе до додаткових фінансових втрат. Зокрема, штрафи за дострокове розірвання договору оренди у Варшаві можуть перевищити початкові інвестиції в запуск магазину.