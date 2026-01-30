Мережа UPG відкрила найбільше заправок у 2025 році з усіх АЗК

Український роздрібний ринок активно відновлюється. Найбільшу кількість відкриттів зафіксували у Києві та західних регіонах країни. Динаміку зростання показав і ринок нафтопродуктів. За рік кількість працюючих АЗК серед мереж-членів RAU збільшилася на 110 одиниць, про це свідчать дані Retail Association of Ukraine (RAU).

Згідно з аналізом, станом на грудень 2025 року мережі АЗК, що входять до складу RAU, налічували 1837 активних комплексів. Упродовж року паливний ринок зріс на 110 об’єктів (було відкрито 117 нових точок, тоді як 7 станцій припинили роботу).

Географія паливного ринку розподілилася так:

Київ та область – безумовний лідер (346 АЗК).

– безумовний лідер (346 АЗК). Львівщина – друге місце (210 АЗК).

– друге місце (210 АЗК). Дніпропетровщина – третє місце (143 АЗК).

У п’ятірку лідерів увійшли також Одеська та Волинська області. Попри відкриття нових точок, за рік зафіксували закриття лише 7 станцій по всій країні.

Головним драйвером росту в цьому сегменті стала мережа UPG. Компанія забезпечила практично весь річний приріст ринку, додавши 110 АЗК завдяки придбанню та оренді станцій у конкурентів. Найактивніше мережа розширювалася в столичному регіоні (37 нових об’єктів), на Кіровоградщині (20) та Львівщині (11).

Додамо, що оператором бренду UPG є ПП «Укрпалетсистем», заснована у 2003 році Володимиром Петренком у Коростені Житомирської області. Спершу компанія спеціалізувалася на обробці деревини, зокрема, виробництві палет та експорті до ЄС, а з 2005 року працює на паливному ринку.

Як писав ZAXID.NET, ритейл у 2025 році продемонстрував стійку динаміку відновлення: за 12 місяців мережі відкрили понад 2200 нових торгових точок. Попри закриття частини об’єктів, чистий приріст ринку склав понад 1500 локацій. Найактивніше бізнес розвивався у столиці та західних областях, де окремі гравці зуміли масштабуватися в рази, змінюючи ландшафт споживання в усій країні.