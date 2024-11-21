Ритейл-бізнес Shell розпочав свою роботу на українському ринку у 2007 році

ПАТ «Укрнафта» та міжнародна компанія Shell 19 листопада уклали угоду про придбання українською державною компанією 51% мережі АЗС в Україні. Нафтогазовий гігант працював в Україні 17 років. Про це йдеться на сайті «Укрнафти».

Угоду про купівлю частки компанії «Укрнафтою» має погодити Антимонопольний комітет. Решта 49% мережі перебуває у власності Фонду державного майна України після націоналізації у 2024 році.

Як пише LIGA.net, націоналізована частка компанії належала росіянину Едуарду Худайнатову. Він потрапив під санкції після початку повномасштабної війни. Рішення про стягнення його активів в дохід держави ухвалив Вищий антикорупційний суд, відтак нова структура власності Shell виглядала наступним чином:

Shell Overseas Investments B.V. – 51%;

Фонд державного майна України – 49%.

Після завершення угоди автозаправні станції продовжать роботу вже під новим брендом.

«Укрнафта» стане мажоритарним власником мережі автозаправних комплексів, що включає в себе 118 працюючих АЗК, а також інше майно. Прибуток, який отримуватиме «Альянс Холдинг», надходитиме до державного бюджету у вигляді дивідендів», – зазначив очільник Групи «Нафтогаз» Олексій Чернишов.

Як пише Forbes, після закриття угоди «Укрнафта» закріпиться в статусі найбільшої мережі України, адже кількість її заправок зросте на 22%, до 665. У найближчого конкурента ОККО наразі налічується 410 АЗС.

Робота Shell в Україні: що відомо

Shell – це глобальна група енергетичних та нафтохімічних компаній, яка діє в понад 70 країнах. Ритейл-бізнес Shell розпочав свою роботу на українському ринку у 2007 році. Мережа АЗС компанії налічує 131 станцію у 20 областях України, з них 118 – функціонують.

З 2007 року й до 2024 року Shell інвестувала в економіку України понад 460 млн доларів й залишалася одним із найбільших платників податків у секторі роздрібної торгівлі пальним. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Shell зберегла 100% робочих місць. А у жовтні 2024 року компанія ввійшла до переліку найкращих роботодавців України за версією видання NV.

Важливо, що 28 лютого 2022 року компанія оголосила про намір відмовитися від участі в будь-яких спільних підприємствах із «Газпромом». Тоді як у лютому 2022 року Shell взяла на себе зобов’язання підтримувати критично важливу національну інфраструктуру в Україні. На початок 2023 року загальна сума гуманітарних донацій Shell в Україну сягнула 74 млн доларів.

Нагадаємо, у 2023 році Кабінет міністрів України призначив ПАТ «Укрнафта» управителем активів компанії Glusco, яку пов'язують з екснардепом від ОПЗЖ Віктором Медведчуком.