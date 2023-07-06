Після націоналізації «Укрнафти» і «Укртатнафти» закупівельні ціни на нафтопродукти для потреб армії впали до ринкового рівня, тоді як 2022 року були значно вищими за них. Про це свідчить аналіз закупівель Міністерством оборони України в системі «Прозорро», який провели «Наші Гроші».

Зокрема було проаналізовано дані про 27 контрактів на постачання дизпального за час овномасштабного вторгнення, починаючи з весни 2022 року. Згідно з законом, назви постачальників і обсяги постачань не розкриваються. Відомі лише ціни за одиницю.

З них випливає, що до лютого 2023 року різниця між вартістю дизельного пального, яке контрактували військові, з ринковими оптовими цінами в Україні була місцями суттєво вищою. Наприклад, у листопаді-грудні було підписано кілька контрактів на зимове та арктичне паливо за ціною 56-62 тисяч гривень за тону. Це відповідає ціні 57-63 гривень за літр. Але, як зазначається в матеріалі, таких цін у той період на заправках не було на жодній АЗС в Україні. Так, найдорожчі види дизелю коштували максимум до 55 гривень за літр.

«Наші гроші» зазначають, що наразі Служба безпеки України веде розслідування щодо сплати Міністерством оборони своїм постачальникам палива 7% ПДВ, хоча уряд ще на початку вторгнення встановив нульову ставку на паливо для потреб ЗСУ. За даними джерела видання в Державній аудиторській службі, приватний постачальник 2022 року через механізм «скруток» відразу вивів з обороту кошти, призначені для сплати податку назад державі.

Кардинально ситуація змінилась навесні цього року, коли постачальником пального стала «Укрнафта». У квітні при середньоринковій ціні на літнє ДП на рівні 44 610 грн/л МОУ змогло його купити за 36 900 грн/л. Ця тенденція спостерігається і зараз. Останній договір, який опубліковано у «Прозорро» 6 червня, свідчить про те, що ресурс військові купили за 35 459 грн/т при його ринковій ціні 39 521 грн/т.

За наявними даними, незважаючи на воєнний стан, Міноборони продовжує купувати пальне через систему «Прозорро», тобто за конкурентною процедурою. «Укрнафта» пропонує найбільш конкурентну ціну і тому наразі є єдиним постачальником оборонного відомства, зазначає ENKORR.

У 2022 року одним із найбільших постачальників пального для армії був нафтопереробний завод «Укртатнафта», але вартість тих обсягів була невідома. Крім того, постачання для Міноборони у 2022 році здійснювала група «Трейд Комодіті», яка була найбільшим постачальником міністерства у 2016-2018 роках і запам’яталась низкою скандалів через завищені ціни та зрив контрактів.

Держава націоналізувала «Укрнафту» та ще чотири стратегічні підприємства на початку листопада 2022 року.