Компанія працює на найбільших Бориславському, Долинському і Леляхівському родовищах

ПАТ «Укрнафта» у 2023 році планує збільшити видобуток нафти і газу за рахунок буріння трьох нових свердловин і забурки бокових стовбурів на ще трьох свердловинах. Як розповів директор компанії Сергій Корецький, у пріоритеті компанії – буріння у західних областях України. Про це він сказав в інтерв’ю виданню ExPro.

«У пріоритеті – буріння на заході, там менше ризиків з огляду на військову ситуацію, хоча будуть свердловини і на Сході», – сказав Сергій Корецький.

Ідеться про буріння неглибоких – 1100-2200 м – похилоспрямованих свердловин. Додамо, що у жовтні минулого року компанія повідомила про планову діяльність, що підлягає процедурі оцінки впливу на довкілля щодо «Споруджування похилоспрямованих свердловин» у Бориславському блоці Верхньомасловецького родовища.

Бурити компанія буде власними верстатами типу «Уралмаш 3Д-76» та ZJ-40.

«Вони хоч і старенькі, але працюючі, в задовільному робочому стані та дозволяють проводити буріння на невеликі глибини», – каже Сергій Корецький.

Окрім того, ПАТ «Укрнафта» веде переговори із державними та приватними, зокрема закордонними, компаніями про їхнє залучення до буріння свердловин «під ключ».

Також підприємство відновлює розвідку і пошук, чим минулі 10 років не займалося. За словами директора «Укрнафти», компанія має 89 родовищ і лише один спецдозвіл на геологічне вивчення. Ідеться, імовірно, про Свистунівсько-Червонолуцьке родовище у Полтавській області.

«Плануємо брати участь в аукціонах на нові спецдозволи, ведемо перемовини з іншими компаніями, які мають спеціальні дозволи, щодо можливої співпраці. Також плануємо на наші родовища, які мають перспективу дорозвідки, дорозробки і потребують значних капітальних інвестицій, залучати внутрішніх і зовнішніх інвесторів. Вже близько десятка компаній, переважно іноземних, виявили бажання брати участь у такій співпраці», – розповів Сергій Корецький.

За словами директора компанії, у 2022 році компанія видобула 1370 тис. тонн нафти і 1 млн 37 тис. кубометрів газу. Цьогорічні плани – 1447 тис. тонн нафти і 1 млн 40 тис. кубометрів газу.

На заході України компанія веде видобуток у Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях. Найбільші родовища, де працює ПАТ «Укрнафта» у регіоні, це Борисловське нафтогазоконденсатне родовище (Львівська область), Долинське нафтове родовище (Івано-Франківська область) і Леляхівське нафтогазоконденсатне родовище (Чернівецька область).

Як повідомляв ZAXID.NET, у листопаді 2022 року Україна повернула у держвласність п’ять стратегічних підприємств, серед яких і ПАТ «Укрнафта», 42% акцій якого раніше належали олігарху Ігорю Коломойському.