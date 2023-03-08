ПАТ «Укрнафта» уклала контракт на імпорт нафтопродуктів в Україну з польською компанією Orlen. Про це 8 березня повідомив директор компанії Сергій Корецький у Facebook.

За його словами, «Укрнафта» також домовляється з польськими партнерами щодо експорту нафти. Він пояснив, що це важливо, оскільки Україні потрібно отримувати нафтопродукти для власних потреб та внутрішнього ринку напряму від виробника за найбільш вигідними цінами. А також необхідно звільняти місце в підземних сховищах для нафти нового видобутку.

Польський концерн PKN Orlen заявив, що вимагатиме компенсації після того, як Росія припинила постачання нафти до Польщі через нафтопровід «Дружба» наприкінці лютого.

PKN Orlen – польська нафтопереробна компанія, що входить до списку найбільших у світі. Компанія займається видобутком, переробкою і збутом нафтопродуктів у Польщі, Чехії, країнах Балтії та Німеччині.