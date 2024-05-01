Наразі компанія McDonald's шукає ділянку поруч із Львівським залізничним вокзалом

Найбільша у світі мережа ресторанів швидкого обслуговування McDonald's шукає ділянку поряд з Головним залізничним вокзалом у Львові, про це розповів директор із розвитку McDonald's в Україні Віталій Стефурак в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».

За словами топ-менеджера, у низці великих міст – Київ, Дніпро чи Одеса – ресторани McDonald's розташовані поруч із залізничними вокзалами.

«Ми розглядаємо нові можливості розташування поблизу ключових вокзалів. Насамперед нас цікавить львівський вокзал, однак це поки що лише напрям роботи, над яким працюємо», – заявив Стефурак.

Як передає «Інтерфакс-Україна», перший заклад мережі McDonald's в Україні було відкрито 24 травня 1997 року в Києві. У зв’язку з повномасштабним вторгненням в Україну мережа ухвалила рішення тимчасово закрити свої заклади з міркувань безпеки. Але починаючи з 20 вересня 2022 року McDonald's розпочав поетапне відкриття ресторанів в Україні. Станом на весну 2024 року працює 101 ресторан (до 24 лютого тогож року мережа налічувала 109 ресторанів у 24 містах країни).

Нагадаємо, у Львові вже функціонують вісім ресторанів швидкого харчування McDonald’s. Зокрема заклади працюють у чотирьох районах міста та у с. Сокільники поблизу Львова.

Перелік адрес ресторанів:

проспект Шевченка, 7

проспект Чорновола, 12

вулиця Під Дубом, 7Б, ТРЦ «Forum Lviv»

проспект Свободи, 35

вул. Зелена, 147-А

просп. Червоної Калини, 60

вул. Володимира Великого, 24А

с. Сокільники, вул. Стрийська, 30, ТРЦ «King Cross Leopolis»

Також у березні цього року виконком Львівської міської ради повідомив про надання містобудівних умов на відкриття дев’ятого закладу харчування мережі McDonald’s у Львові на вул. Патона, 37. Він стане другим закладом мережі, який почали будувати у місті під час повномасштабного вторгнення.