В Чернівцях McDonaldʼs з'явиться на проспекті Незалежності

Цього року нові заклади McDonaldʼs з’являться в Чернівцях та Ужгороді. Це єдині обласні центри, в яких досі не має цих закладів. Загалом мережа громадського харчування планує відкрити щонайменше ще 6 нових ресторанів.

Про нові інвестиції в розширення розповіла 26 березня під час прес-конференції в Києві CEO McDonaldʼs Ukraine Юлія Бадрітдінова, повідомило Forbes.ua.

«У 2023 році McDonaldʼs інвестував у відкриття нових та оновлення старих ресторанів 1 млрд грн. Всі інвестиції українській підрозділ компанії отримав від головного офісу. Плануємо розвиватися не лише в областях, але й в сателітах Києва», – додала Юлія Бадрітдінова.

В Чернівцях заклад McDonald’s розташують на проспекті Незалежності неподалік від готелю «Турист». Ресторан швидкого харчування у Чернівцях буде двоповерховим. У приміщенні облаштують дитячий майданчик, а також McDrive. Керівництво McDonald's попередньо планує набрати 130 працівників. В Ужгороді заклад McDonald’s планували відкрити на вулиці Ужанській.

Додамо, що McDonald’s закрив усі свої заклади в Україні 24 лютого 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення РФ. З вересня 2022 року компанія почала відкривати ресторани у центрі та на заході країни. Також торік у McDonaldʼs Ukraine було 85 млн візитів – це 70% відвідувачів від довоєнного показника. Це, зокрема, 7 млн клієнтів на місяць, зазначає Бадрітдінова. Станом на березень 2024 року мережа McDonald’s в Україні налічує понад 100 ресторанів у 24 містах.