McDonald's збудують біля глухої стіни ТЦ «Арсен» на вул. Патона

На вул. Патона, 37 у Львові поруч з супермаркетом «Арсен» збудують новий ресторан McDonald’s. Відповідний дозвіл надали члени виконавчого комітету ЛМР 22 березня.

Як повідомив головний архітектор Львова Антон Коломєйцев, нове будівництво пропонують біля глухої стіни ТЦ. Поруч є вже раніше сформовані комерційні будівлі – торгівельний центр, ряд магазинів і кафе.

«Пропонується сформувати заклад громадського харчування з тим, щоб залишити зону підходу до самої комерційної будівлі. Там би мав бути простір вхідної групи з терасою закладу із розміщенням пішохідної алеї між одним та другим», – зазначив Антон Коломєйцев.

Заступник міського голови Львова Любомир Зубач додав, що заклад буде одноповерховим площею 536 м2 . Там буде парковка, McDrive, передбачено також додаткове озеленення території.

Нагадаємо, управління земельних ресурсів Львівської міськради продало комунальну земельну ділянку на вул. Патона, 37 поблизу ТЦ «Арсен» за 6 млн грн. Землю придбала київська фірма «Центр проект» для будівництва об’єкта торгівлі. Ця компанія вже збудувала у Львові заклади швидкого харчування McDonald’s на вул. Зеленій, 147, а також на Сихові (просп Червоної Калини, 60). McDonald’s на Патона буде дев’ятим у Львові рестораном.