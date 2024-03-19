Ділянка розташована на вул. Патона позау ТЦ «Арсен»

Управління земельних ресурсів Львівської міськради продало комунальну земельну ділянку на вул. Патона, 37 поблизу ТЦ «Арсен» за 6 млн грн. Землю придбала київська фірма для будівництва об’єкта торгівлі.

Йдеться про ділянку 12 соток на вул. Патона,37, яка належить до землі житлової та громадської забудови, цільове призначення – для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. На земельному аукціоні, який відбувся 19 березня, змагалися чотири учасники. Стартували торги із суми 4 646 620 гривень. Виграла київська фірма «Центр проект», яка придбала ділянку за 6 млн грн (500 тис. грн/сотка) для будівництва об'єкта торгівлі.

Ділянку на вул. Патона купила київська фірма (фото ЛМР)

«В управлінні земельних ресурсів кажуть, що ця адреса особливо приваблива для підприємців. Неподалік уже є великий торговий центр, розміщений на кількох гектарах землі, по сусідству –багатоквартирні житлові масиви, зручне транспортне сполучення. У майбутньому тут буде ще велика магістральна об'їзна вулиця», – повідомили в департаменті містобудування ЛМР.

Далі новий власник землі має замовити проект майбутнього будівництва. І вже після процедури погодження та експертиз зможе розпочати будівництво нового об'єкта торгівлі.

За даними аналітичної платформи YouControl, ТзОВ «Центр проект» зареєстроване 16 років тому в Києві. Основний вид діяльності – надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Власником фірми є киянин Михайло Весельський.

Ця компанія будувала заклади швидкого харчування McDonald's на вул. Зеленій, 147, а також на Сихові (просп Червоної Калини, 60).