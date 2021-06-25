Новий McDonald's збудють на просп. Червоної Калини на Сихові

Біля ТРЦ «Арсен» на Сихові збудують ресторан міжнародної мережі McDonald's, а пізніше на місці торгового центру збудують новий ТРЦ. Відповідне рішення прийняв виконавчий комітет Львівської міської ради на засіданні 25 червня.

Виконком вніс зміни у містобудівні умови і обмеження, які видав у 2017 році ТзОВ «Центр Проект» на будівництво на місці «Арсену» на просп. Червоної Калини, 60 нового торгово-розважального центру. Зміни у рішення стосуються будівництва ще двох будівель біля «Арсену».

Головний архітектор Львова Антон Коломєйцев пояснив ZAXID.NET, що перші дві черги передбачають будівництво двох окремих закладів громадського харчування. Третя черга – це власне реконструкція будівлі ТРЦ «Арсен». Окрім того, перед «Арсеном» планують облаштувати громадський простір.

Відомо, що одним з закладів харчування біля «Арсену» буде двоповерховий ресторан міжнародної мережі McDonald's з функцією автороздачі (замовлення їжі через віконечко). Площа ресторану становитиме 585 м2.

Як розповіла в коментарі ZAXID.NET керівниця відділу маркетингу ритейлінгової компанії «Альянс Маркет», що входить в групу «Євротек», Катерина Кукош, будівництво ресторану планується завершити до нового року. Разом з тим компанія ще поки не підписала договорів з мережею McDonald’s.

«Ми зараз не маємо підписаного договору із оператором, який там буде і повідомимо про це офіційно після підписання документів», – сказала Катерина Кукош.

Уже після будівництва ресторану компанія «Євротек» прийматиме рішення про перебудову «Арсену».

Зараз у Львові є шість ресторанів фастфуду McDonald's: на просп. Свободи, просп. Шевченка, просп. Чорновола, вул. Стрийській, вул. Володимира Великого та у ТРЦ Forum Lviv.

Нагадаємо, що у 2017 році на місці «Арсену» планували збудувати новий торгово-розважальний центр площею 33 тис. м2. Окрім супермаркету, у торгово-розважальному центрі також хотіли відкрили кінотеатр на вісім залів та низку магазинів. Однак торік цю ідею «заморозили» і вирішили провести реконструкцію у межах існуючої будівлі «Арсену». У квітні цього року в «Арсені» на Сихові відкрили ресторан мережі фастфуду KFC.

Розташований на проспекті Червоної Калини «Арсен» був першим у Львові супермаркетом, його відкрили у 2002 році. Мережу супермаркетів «Арсен» започаткував відомий на початку 2000-х львівський бізнесмен Роман Шлапак, який вирішив назвати її ім’ям свого старшого сина. У результаті фінансової кризи на початку 2009 року мережа, що на той момент налічувала сім супермаркетів, перейшла до київської компанії «Євротек».