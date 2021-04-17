Відкриття McDonald’s в Івано-Франківську викликало неабиякий ажіотаж

В Івано-Франківську в суботу, 17 квітня, відкрили перший у місті ресторан McDonald’s. Це місто стало третім на заході України, де працюють ресторани цієї мережі. Дотепер на заході України ресторани McDonald’s були лише у Львові й Тернополі.

Зал івано-франківського McDonald’s розрахований майже на 150 місць і є ще понад 80 місць на терасі. Заклад має каси самообслуговування та лінію МакДрайв, пише місцевий журнал OGOGO.

Фото OGOGO

Відкриття McDonald’s в Івано-Франківську викликало ажіотаж. Містяни, які масово пішли тестувати новий заклад, та водії, охочі скористатися «МакДрайвом», спровокували великі черги та сильні затори біля торгових центрів «Арсен» та «Епіцентр». Деякі водії стояли в заторах близько години, пише «Галка».

Фото Руслана Веселуя

У компанії «МакДональдз Україна» вже відреагували на ситуацію, що склалася і закликали містян відкласти візит на інший день, аби уникати скупчень людей.

«Нам дуже приємно, що жителі міста Івано-Франківськ так вітають відкриття МакДональдз у місті та бажають завітати до нас. Та ми закликаємо запланувати ваш візит на наступний або будь-який інший день аби уникнути скупчення. Заклад вже відкрито і він працюватиме надалі в місті щоденно: зала ресторану – з 07:00 до 23:50, МакДрайв – цілодобово, МакДелівері працюватиме з понеділка», – сказано в повідомленні.

McDonald’s в Івано-Франківську розташований на вулиці Миколайчука.