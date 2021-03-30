У Хмельницькому McDonald’s будують на проспекті Миру

Цьогоріч у Луцьку, Івано-Франківську та Хмельницькому відкриють перші ресторани швидкого харчування McDonald’s. Загалом українське представництво американської мережі має намір цьогоріч відкрити десять нових ресторанів, повідомив директор з розвидку McDonald’s Ukraine Віталій Стефурак.

McDonald’s у Луцьку: що відомо

За словами Стефурака, якого цитує «Перший канал соціальних новин», у Луцьку McDonald’s відкриють на проспекті Соборності. Площа ресторану становитиме 675 м2, він налічуватиме 200 посадкових місць, матиме терасу і МакДрайв.

«Я сподіваюсь, це станеться в кінці третього – на початку четвертого кварталу цього року», – сказав Стефурак.

McDonald’s в Івано-Франківську: що відомо

Про плани відкрити McDonald’s в Івано-Франківську стало відомо ще торік. У грудні 2020 року почалося будівництво ресторану. Він буде розташований на вул. Миколайчука, 2. Відкриття ресторану заплановане на перше півріччя цього року.

McDonald’s у Хмельницькому: що відомо

Про відкриття McDonald’s у Хмельницькому дуже мало інформації. З раніших публікацій місцевих ЗМІ відомо, що його вже почали будувати на проспекті Миру біля заводу «Темп». Директор з розвитку мережі Віталій Стефурак підтвердив раніше поширену інформацію про відкриття ресторану в Хмельницькому вже цьогоріч, однак точна дата досі невідома.

Крім того, за його словами, мережа відкрита до пропозицій щодо відкриття нових ресторанів в Ужгороді та Чернівцях.

Він додав, що насамперед компанію цікавлять ділянки в містах з населенням від 200 тис. жителів. Вони повинні бути розташовані на перетині центральних вулиць. Локація повинна бути зручною як для пішоходів, так і для авто. Також, як показав досвід відкриття закладу в Бучі Київської області, компанію цікавлять локації в сателітах міст-мільйонників, які активно розвиваються, передала слова Стефурака агенція «Інтерфакс-Україна».

«Площа ділянки повинна бути достатньою для встановлення всіх каналів продажів, тобто повинна включати можливість побудови залу, тераси, “МакДрайву, експрес-вікна і спеціальних вікон для доставки», – додав він.

Що відомо про мережу McDonald’s

McDonald's є одним з найбільших іноземних інвесторів і платників податків в Україні (53 місце в реєстрі платників податків Державної податкової служби України).

Перший заклад американської мережі ресторанів швидкого харчування McDonald’s в Україні було відкрито 24 травня 1997 року в Києві. На сьогодні в Україні налічується 98 ресторанів цієї мережі в 21 місті.

Першим містом на заході України, у якому відкрився McDonald’s, став Львів. Це сталося в грудні 1999 року. У жовтні 2018 року ресторан цієї мережі відкрили в Тернополі. В інших містах Західної України ресторанів McDonald’s поки немає.