Через порушення правил карантину міська комісія техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій (ТЕБ і НС) припинила роботу «Епіцентру» на вул. Хмельницького, клубу «Малевич» та ще кількох закладів і магазинів. Таке рішення комісія прийняла під час засідання 30 березня.

Зокрема, комісія ТЕБ і НС заборонила діяльність таких закладів:

«Епіцентр» вул. Б.Хмельницького, 188,

«Єва», просп. Чорновола, 1,

McDonalds на, просп. Шевченка, 7,

«Братиська», вул. Січ. Стрільців, 3,

«Гребуче Ябко», вул. Староєврейська, 20,

«Йокі», вул. Гнатюка, 12а,

«Малевич», просп. Чорновола, 2.

Нагадаємо, що Львів з 25 березня перебуває у червоній карантинній зоні. Це означає, що заклади харчування можуть працювати лише на виніс або на доставку, а в магазинах, яким дозволено працювати, мають дотримуватись карантинних норм.