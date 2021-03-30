У Львові закрили «Епіцентр», McDonalds та інші заклади через порушення карантину
Міська комісія ТЕБ і НС відреагувала на порушення семи магазинів та закладів харчування
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Через порушення правил карантину міська комісія техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій (ТЕБ і НС) припинила роботу «Епіцентру» на вул. Хмельницького, клубу «Малевич» та ще кількох закладів і магазинів. Таке рішення комісія прийняла під час засідання 30 березня.
Зокрема, комісія ТЕБ і НС заборонила діяльність таких закладів:
- «Епіцентр» вул. Б.Хмельницького, 188,
- «Єва», просп. Чорновола, 1,
- McDonalds на, просп. Шевченка, 7,
- «Братиська», вул. Січ. Стрільців, 3,
- «Гребуче Ябко», вул. Староєврейська, 20,
- «Йокі», вул. Гнатюка, 12а,
- «Малевич», просп. Чорновола, 2.
Нагадаємо, що Львів з 25 березня перебуває у червоній карантинній зоні. Це означає, що заклади харчування можуть працювати лише на виніс або на доставку, а в магазинах, яким дозволено працювати, мають дотримуватись карантинних норм.
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