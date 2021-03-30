До 12 квітня в транспорті Львова не діятимуть пільги

На території Львівської МТГ обмежили курсування громадського транспорту. Таке рішення прийняла міська комісія техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій у зв'язку із погіршенням динаміки захворюваності на Covid-19. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий 30 березня.

Зокрема, комісія ТЕБ і НС прийняла рішення перевести транспорт у режим спецперевезень. Це означає, що у транспорті будуть перевозити лише певну категорію громадян — це працівники сфер, які забезпечують життєдіяльність міста. Зокрема це працівники медичних установ, продуктових магазинів, банків, сфери енерго- і водозабезпечення, працівники соціальних служб, прокуратури та інших установ, які не перейшли на дистанційну роботу.

«Люди повинні розуміти, що громадський транспорт — це місце, де можна найскоріше заразитись. І це першочергово мають розуміти люди старшого віку. Тому прошу молодих людей подбати про своїх батьків, дідусів, бабусь і переконайте їх сидіти вдома», – сказав під час брифінгу мер Львова Андрій Садовий.

Окрім того, у громадському транспорті Львова тимчасово не діятимуть пільги.

Комісія ТЕБ і НС також продовжила жорсткий карантин до 12 квітня і припинила роботу семи закладів і магазинів у місті, які працювали з порушеннями. Серед них «Епіцентр», клуб «Малевич», McDonald’s та інші.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що лише у комунального перевізника на коронавірус одночасно захворіли понад 60 водіїв.

Лише за останню добу на Львівщині підтвердили 961 випадок коронавірусу, 309 хворих госпіталізували, а 267 виписали з лікарень. Станом на ранок 30 березня у Львові зайнято 1017 з 1300 ліжок для хворих на коронавірус. Незабаром у Львові кількість ліжок для хворих збільшиться до 2000.