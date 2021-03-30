Посилений карантин у Львові запровадили з 19 березня

Міська комісія з питань ТЕБ і НС вирішила продовжити посилений карантин у Львові до 12 квітня через погіршення епідемічної ситуації з коронавірусом в місті. Про це 30 березня повідомив міський голова Андрій Садовий.

Крім цього, у місті вводять низку нових обмежень, зокрема:

транспорт працюватиме в режимі спецперевезень. Безкоштовний проїзд всіх пільгових категорій призупинений;

усі дитячі садки переходять в режим чергових груп для дітей, батьки яких працюють;

школи продовжують навчання у дистанційному режимі;

магазини непродовольчої групи та будівельних товарів працюють лише на виніс та за попереднім замовленням;

непродовольчі ринки, а також змішані ринки (продовольчої та непродовольчої групи товарів), повинні бути зачинені;

відкриття літніх майданчиків відтермінували до 12 квітня;

заборонено проведення усіх масових заходів;

усі заклади харчування працюють лише на винос та адресну доставку.

Крім цього, за окремим поданням поліції через порушення карантину призупиняють роботу низки закладів:

«Епіцентр», вул. Хмельницького, 188;

«Єва», просп. Чорновола, 1;

«МакДональдз» просп. Шевченка, 7;

«Братиська», вул. Січових Стрільців, 3;

«Гребуче Ябко», вул. Староєврейська, 20;

«Йокі», вул. Гнатюка, 12а;

«Малевич», просп. Чорновола, 2.

Андрій Садовий закликав роботодавців, за можливості, перевести працівників на дистанційну роботу.

Як уточнили ZAXID.NET у прес-службі Львівської міськради, нові обмеження запрацюють із вівторка, 30 березня, й до 12 квітня включно.

Нагадаємо, що жорсткий карантин у Львові запровадили з 19 березня, а з 25 березня Львівщина потрапила до червоної карантинної зони. Через обмеження у місті зачинені ресторани, кафе, ТРЦ, заклади культури, а школярів відправили на дистанційне навчання.