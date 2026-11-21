У закладі виховувалися 76 дітей

У дитячому садочку в Кіровоградській області діти отримували воду, рівень нітратів в якій перевищував норму в 5,7 раза. Про це повідомив у суботу, 21 листопада, омбудсмен Дмитро Лубінець.

Моніторингова група уповноваженого з прав людини виявила, що в Устинівському закладі дошкільної освіти дітям давати воду з критично високим вмістом нітратів. За даними Лубінця, показники перевищували норму у 5,7 раза.

На момент перевірки у садочку виховувалися 76 дітей. Лубінець заявив про грубе порушення санітарного законодавства та вимог безпеки життєдіяльності дітей.

«Та насправді найбільше обурює не це. Цією водою продовжували поїти дітей та готували на ній їжу. Знаючи, яку небезпеку це несе для діточок! Такі дії несли пряму загрозу життю та здоров’ю дітей і персоналу — вживання води з критичним вмістом нітратів може призвести до тяжких отруєнь та масових неінфекційних захворювань», – повідомив Лубінець.

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За його словами, на Кіровоградщині вже фіксували випадки смерті немовлят від отруєння нітратами. Лубінець розповів, що дітям давали дитячі суміші, приготовані на забрудненій колодязній воді.

Після звернення офісу омбудсмена до поліції правоохоронці внесли відомості до ЄРДР та відкрили кримінальне провадження. За словами Лубінця, питання перебуває на його особистому контролі.