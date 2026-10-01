Фахівці виявили у салаті з буряка бактерії кишкової палички

Рівненська міська рада розірвала договір із постачальником послуг шкільного харчування ТОВ «Рамедас Україна» після спалаху сальмонельозу. У 23 учнів ліцею «Лідер-Елітар», гімназії №5 та ліцею №13 виявили ознаки кишкових інфекцій. У 16 із них лабораторно підтвердили сальмонельоз.

Як повідомив увечері 30 вересня секретар Рівненської міськради Віктор Шакирзян, ситуацію розглядала комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Вона вирішила розірвати договір із «Рамедас Україна» в усіх закладах загальної середньої освіти, де компанія надавала послуги з харчування.

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За інформацією лікаря-епідеміолога Рівненського обласного центру контролю та профілактики хвороб Віктора Мороза, у Рівному зареєстрували спалах сальмонельозу серед учнів трьох закладів освіти. Захворіли 16 дітей: 12 учнів ліцею «Лідер-Елітар», двоє учнів гімназії №5 та двоє учнів ліцею №13.

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Харчоблок гімназії №5 забезпечував готовими стравами ліцей «Лідер-Елітар» та ліцей №13. Фахівці дослідили змиви з поверхонь, готові страви та воду, а також обстежили працівників харчоблоку.

У салаті з буряка та семи змивах виявили бактерії кишкової палички. Також у працівниці харчоблоку виявили збудник Salmonella Enteritidis. Згідно з висновками фахівців, спалах пов’язують із порушенням технології приготування їжі та правил особистої гігієни.

Члени комісії також доручили управлінню освіти у разі виявлення порушень у роботі постачальників харчування або спалахів гострих кишкових інфекцій чи харчових отруєнь розглядати питання про розірвання або тимчасове призупинення договорів.

Окрім того, управління освіти має провести позачергові перевірки дотримання вимог системи НАССР та умов зберігання харчових продуктів у закладах освіти.

Додамо, що ТОВ «Рамедас Україна» зареєстроване з 2017 року у Києві. Компанія спеціалізується на виробництві готової їжі та страв. Власниками бізнесу є Ярослав Буряков, Руслан Чекан і Віктор Ковальчук.