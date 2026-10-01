Вирішується питання про відсторонення підозрюваної від займаної посади

У Стрию на Львівщині правоохоронці підозрюють помічницю вихователя у побитті 2-річної дівчинки в дитсадку. Про це 1 жовтня повідомила поліція та Львівська обласна прокуратура.

У середу, 30 вересня, офіцерка служби освітньої безпеки побачила відео, на якому жінка била дитину по голові, руках та ногах. Поліцейські з’ясували, що цей випадок трапився у комунальному спеціальному дитячому садку в Стрию того ж дня.

За даними слідства, помічниця вихователя декілька разів вдарила дівчинку, яка тимчасово проживає у цьому закладі. Коли жінка виявила, що 2-річна дівчинка вчасно не попросилася в туалет, почала кричати на неї та соромити за брудний одяг.

Під час цього працівниця садка вхопила дитину за руку і її ж рукою кілька разів ударила її по голові. Продовжуючи кричати, вона ще тричі вдарила дівчинку своєю рукою по нозі.

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У соцмережах повідомляють, що випадок стався у спеціальному дитячому садку №15.

Помічниці вихователя повідомлено про підозру в умисному завданні ударів, які завдали фізичний біль і не спричинили тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 126 КК України). Вирішується питання про відсторонення підозрюваної від займаної посади.