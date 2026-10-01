Наслідки удару по будівлі школи в Києві, куди влучив російський дрон, 1 жовтня 2026 рік

Уранці четверга, 1 жовтня, російський безпілотник влучив у будівлю школи в Солом’янському районі Києва. Під час повітряної тривоги діти перебували в укритті. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Близько 09:10 Кличко повідомив про влучання у будівлю школи, внаслідок якого виникла пожежа.

Момент удару по школі зафіксували камери вуличного відеоспостереження.

Згодом мер повідомив, що в Солом’янському районі також зафіксували влучання у складські приміщення.

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Атаку на київську школу вже прокоментував колишній керівник Центру протидії дезінформації, лейтенант Андрій Коваленко. За його словами, удари росіян по школах в Україні є свідомою дією.

«Мета (атак, – ред.) – не просто зірвати навчання, але й впливати на батьків, яких хочуть примусити знизити економічну активність або забрати дітей з Києва і міст, де здійснюються такі удари», – пояснив він.

Коваленко також розкритикував недостатню готовність Києва до подібних атак.

«Підземними обʼєктами для дітей не сильно заморочувалися, та і наземними для людей також. Прикро», – додав офіцер.

Доповнено. За попередньою інформацією поліції Києва, постраждалих унаслідок атаки на школу в Солом’янському районі немає. На момент удару в укритті перебували понад 100 учнів та близько 60 працівників.

Унаслідок російського удару пошкоджено фасад навчального корпусу на рівні третього поверху, після чого сталося загоряння.

На місці події працюють поліцейські, вибухотехніки та рятувальники ДСНС.

Нагадаємо, у понеділок, 28 вересня, під час російської атаки на Київ дрон влучив у будівлю Національної академії наук України на вул. Володимирській, спричинивши масштабну пожежу. Унаслідок удару загинули двоє людей. За даними BBC, одна із загиблих Наталія Букало працювала особистою помічницею екссекретаря РНБО Володимира Горбуліна. Сам академік отримав незначні травми через вибите скло.