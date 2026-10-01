Гурток вестиме ветеран Юрій Філіпович

У місті Чортків на Тернопільщині відкриють гурток дронів для підлітків. Заняття можна буде відвідувати безкоштовно два рази на тиждень. Про це повідомили на сторінці Чортківської міської ради у фейсбуці.

Заняття організували завдяки співпраці ГО «Об’єднані. Сильні. Разом» із Чортківською міською радою та управлінням молоді та спорту Тернопільської ОВА. Проводитиме їх ветеран російсько-української війни Юрій Філіпович.

«На заняттях учасники вчитимуться пілотувати дрони на симуляторах, освоюватимуть основи електроніки та працюватимуть у команді. Громадська організація забезпечить гурток усім необхідним для навчання — дронами, деталями, ноутбуками та іншим обладнанням», – йдеться у повідомлені.

Заняття відбуватимуться два рази на тиждень по 2,5 години, на базі Палацу дітей та юнацтва. Записатися на гурток може кожен охочий за номером телефону: 067 980 23 75.

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