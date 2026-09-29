Одну з кандидатур підтримав колектив коледжу, іншу – ветерани і голова ОВА

Івано-Франківська облрада обрала директора Коломийського медичного фахового коледжу імені Івана Франка. Після цього голова облради Олександр Сич заявив про погрози від ветеранської спільноти.

За посаду очільника коледжу змагалися в.о. директора Олександр Жолобайлюк, якого підтримав колектив закладу, та Лілія Андрійчук, кандидатуру якої подала Івано-Франківська ОВА.

Під час сесії Івано-Франківської облради 25 вересня Лілію Андрійчук особисто підтримала голова обласної адміністрації Світлана Онищук.

«До мене звернулася ветеранська спільнота Коломийщини та Прикарпаття і запропонувала кандидатуру Лілії Андрійчук. Дуже розумна, ефективна, надзвичайно талановита жінка. На основі ґрунтовного аналізу департаменту охорони здоров’я, вивчивши стан справ у Коломийському коледжі, а він сьогодні не є задовільний, нам треба приймати вольове рішення і змінювати керівництво закладу», – зазначила Світлана Онищук.

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У відповідь голова облради Олександр Сич зачитав звернення ветеранів з підтримкою Андрійчук. Він запитав, хто його писав.

«Це робив активіст чи представник адміністрації? З таким точним знанням вихідних даних внутрішнього документообігу між облрадою і ОВА. Можна бути навіть академіком, але, не працюючи в обласній адміністрації і не маючи доступу до її ділової документації, такою інформацією не можна володіти», – сказав посадовець.

Під час голосування за кандидатуру директора Коломийського медичного фахового коледжу імені Івана Франка більшість голосів отримав Олександр Жолобайлюк (66 проти 9 у Лілії Андрійчук).

У понеділок, 28 вересня, Олександр Сич заявив, що хтось нацькував на нього ветеранів, які йому погрожують переслідуванням та фізичною розправою. Він закликав правоохоронців «замислитися над цим». У вівторок, 29 вересня, ветеран з Коломиї Андрій Спіров, який підтримував призначення Лілії Андрійчук, спростував інформацію про погрози, порівняв сесію облради зі спектаклем та пообіцяв розповісти згодом, що відбулося насправді.