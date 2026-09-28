В Україні День працівників освіти та Всесвітній день учителя припадають на сусідні дати, але це різні свята

В Україні День працівників освіти, який у побуті часто називають Днем учителя, щороку відзначають у першу неділю жовтня. У 2026 році свято припадає на 4 жовтня. Це зазначено і в офіційному календарі свят України.

Як пише «Люкс FM», цей день присвячений не лише вчителям, а й іншим працівникам сфери освіти. У школах його традиційно відзначають концертами, творчими заходами, словами подяки та учнівськими привітаннями.

Коли відзначають День учителя у 2026 році

У 2026 році День працівників освіти припадає на неділю, 4 жовтня. Оскільки це вихідний, у школах привітання та тематичні заходи можуть провести заздалегідь – упродовж навчального тижня.

Найчастіше такі святкування проводять у п’ятницю. Однак окремої вимоги влаштовувати заходи саме цього дня немає. Заклади освіти самостійно визначають зручний формат з урахуванням навчального процесу.

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Історія Дня працівників освіти в Україні

Традиція відзначати професійне свято освітян у першу неділю жовтня сформувалася ще за радянських часів. Після проголошення незалежності України дату зберегли, а у 1994 році День працівників освіти отримав офіційне закріплення в Україні.

Відтоді перша неділя жовтня залишається датою професійного свята працівників освіти. Йдеться не лише про шкільних учителів, а про ширше коло фахівців, які працюють у системі освіти.

Чим українське свято відрізняється від Всесвітнього дня учителя

Важливо не плутати українське професійне свято із Всесвітнім днем учителя. Вони припадають на сусідні дати, але мають різне походження.

День працівників освіти в Україні відзначають у першу неділю жовтня. А Всесвітній день учителя має фіксовану дату – 5 жовтня.

Міжнародне свято пов’язане з Рекомендацією Міжнародної організації праці (МОП) і ЮНЕСКО щодо статусу вчителів, ухваленою 5 жовтня 1966 року. Всесвітній день учителя відзначають з 1994 року.