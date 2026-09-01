Коли Друга Пречиста та Воздвиження Хреста: церковний календар на вересень 2026 року
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Церковний календар допоможе не пропустити важливі дати та заздалегідь підготуватися до свят
Вересень має особливе значення для православних вірян, адже саме з 1 вересня за новим стилем починається новий церковний рік. Цього місяця вшановують Різдво Пресвятої Богородиці, яке в народі називають Другою Пречистою, Воздвиження Чесного і Животворного Хреста Господнього та пам’ять багатьох святих.
Церковний календар допоможе не пропустити важливі дати та заздалегідь підготуватися до свят, пишуть Православна церква України та Українська греко-католицька церква.
Церковний календар на вересень 2026 року, важливі дати:
- 5 вересня – святого пророка Захарії, отця Івана Хрестителя; преподобної Терези з Калькутти;
- 8 вересня – Різдво Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії (Друга Пречиста);
- 14 вересня – Воздвиження Чесного і Животворного Хреста Господнього;
- 17 вересня – святої мучениці Софії і трьох її дочок: Віри, Надії й Любові;
- 23 вересня – Зачаття чесного і славного пророка, предтечі і Хрестителя Господнього Івана;
- 26 вересня – Переставлення святого апостола і євангелиста Івана Богослова.
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