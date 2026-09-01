Вересень має особливе значення для православних вірян, адже саме з 1 вересня за новим стилем починається новий церковний рік. Цього місяця вшановують Різдво Пресвятої Богородиці, яке в народі називають Другою Пречистою, Воздвиження Чесного і Животворного Хреста Господнього та пам’ять багатьох святих.

Церковний календар допоможе не пропустити важливі дати та заздалегідь підготуватися до свят, пишуть Православна церква України та Українська греко-католицька церква.

Церковний календар на вересень 2026 року, важливі дати: