Фігурант справи «Карфаген» вийшов з СІЗО під заставу

Водій посадовця Офісу генерального прокурора Сергія Кропиви Сергій Куций, який фігурує у справі про «кришування» шахрайських кол-центрів за хабарі, вніс 3 млн грн застави та вийшов з-під варти. Про це у понеділок, 21 вересня, повідомив Центр протидії корупції.

Сергій Куций перебував під вартою з 7 вересня. Після внесення застави ВАКС поклав на нього низку процесуальних обовʼязків. Він має прибувати за кожним викликом детектива, прокурора та суду; повідомляти про зміну місця проживання та роботи; здати закордонний паспорт; не спілкуватися з іншими фігурантами справи «Карфаген», зокрема Сергієм Кропивою та Єлизаветою Івахненко, а також носити електронний браслет.

Спецоперація НАБУ «Карфаген»

4 вересня НАБУ повідомило про проведення спецоперації з викриття посадовця Офісу генерального прокурора у сприянні роботі шахрайських кол-центрів. 5 вересня антикорупційний орган уточнив, що у межах спецоперації «Карфаген» правоохоронці затримали кількох фігурантів справи, а організатором злочинної схеми вважає Сергія Кропиву – заступника начальника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу генерального прокурора.

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За даними слідства, Кропива залучив до схеми свого водія Сергія Куцого, адвоката Олександра Дидича, який також є його швагром, та Єлизавету Івахненко, яку НАБУ називає близькою особою Кропиви. Спільники Кропиви допомагали легалізовувати незаконно зароблені гроші. Наразі Кропива, Дидич та Івахненко перебувають під вартою з можливістю внесення застави. Для Кропиви суд визначив заставу у розмірі 120 млн грн, Єлизавета Івахненко для виходу з-під варти має внести 20 млн грн, а Олександр Дидич – 15 млн грн.

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На тлі корупційного скандалу Руслан Кравченко 7 вересня подав у відставку з посади генерального прокурора. 15 вересня Верховна Рада звільнила Кравченка, а Володимир Зеленський підписав відповідний указ. Крім того, 14 вересня стало відомо, що Кравченко виїхав з України у відрядження, яке оформив собі сам. Воно мало тривати пʼять днів, однак станом на 21 вересня, за словами речниці ОГП Марʼяни Гайовської, ексгенпрокурор не повернувся до роботи – після відставки він мав виконувати обовʼязки прокурора.