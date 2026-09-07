Сергій Куций (справа) з адвокатом у залі суду, 7 вересня

Суддя Вищого антикорупційного суду обрав запобіжний захід водію співробітника Офісу генпрокурора Сергія Кропиви Сергію Куцому, який є фігурантом антикорупційної спецоперації «Карфаген». Куцого взяли під варту терміном на 60 діб з можливістю внесення застави у розмірі 3 млн грн. Про це 7 вересня повідомила громадська організація Transparency International Ukraine.

Прокурор САП зазначив, що Сергій Куций, або «Камрад», підозрюється в легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. За версією слідства, посадовець ОГП Сергій Кропива запропонував Куцому оформити на його дружину апартаменти в Поляниці, оскільки її активи не підлягали декларуванню. Натомість сім’ї Куцого обіцяли відсоток від продажу апартаментів та безплатний відпочинок.

Також, за даними прокурора, Куций через неофіційні обмінники допомагав Кропиві конвертувати одержані злочинним шляхом кошти в готівку. На записах розмов зафіксовано, що Куций виконував доручення Кропиви, питав, куди «завезти пакєт» готівки; суми, які потрібно «замовити» в пункті обміну валют тощо.

Також прокурор САП наголосив, що наявні у слідства докази свідчать про активну участь Куцого в схемі з легалізації майна, він був обізнаний про всі дії злочинної групи та активно сприяв у отриманні коштів.

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Сторона обвинувачення просила суд застосувати до Сергія Куцого запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 20 млн грн.

Захист Куцого просив ВАКС відмовити у взятті його під варту та вважав підозру необґрунтованою. Адвокат наголосив, що Куций був лише водієм, не причетний до «кришування» колцентрів чи легалізації коштів, а наведені слідством факти є припущеннями. Сам Куций не мав доповнень до виступу своїх захисників.

Нагадаємо, 6 вересня ВАКС відправив заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу генпрокурора Сергія Кропиву під варту з можливістю внесення застави – 120 млн грн. Посадовця ОГП підозрюють у сприянні діяльності шахрайських кол-центрів. Окрім того, за даними САП, посадовець підозрюється у відмиванні понад 80 млн грн. Ідеться про легалізацію 41,7 млн грн у період із серпня 2025 року до вересня 2026 року, коли він уже працював в Офісі генерального прокурора. А також про легалізацію 48,2 млн грн, коли він обіймав посаду заступника керівника Одеської ОВА.

7 вересня суд також обрав запобіжний захід 24-річній Єлизаветі «Музі» Івахненко, яку підозрють в легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом. Слідчий суддя взяв Івахненко під варту з альтернативою застави у 20 млн грн.