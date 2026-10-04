Вибух автомобіля стався вранці 2 жовтня на вул. Дружби у Новомосковську

У Новомосковську Тульської області Росії внаслідок вибуху автомобіля загинув колишній співробітник Федеральної служби виконання покарань Раман Сиромятніков. В Україні його підозрювали у катуванні українських військовополонених. Про це у суботу, 3 жовтня, повідомили «Новая газета Европа», «Важные истории» та російські телеграм-канали.

Вибух автомобіля стався вранці 2 жовтня на вул. Дружби у Новомосковську. За словами місцевих жителів, після вибуху машина ще деякий час рухалася за інерцією, а потім врізалася в стовп. Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ стверджував, що вибуховий пристрій був встановлений під днищем автомобіля з боку водія.

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Загиблим виявився Раман Сиромятніков. Російське видання «Новомосковск сегодня» називало його педагогом і літератором, який займався патріотичним вихованням молоді. Водночас Генеральна прокуратура України у вересні 2025 року повідомила йому про підозру у катуванні українських військовополонених у виправній колонії №1 Тульської області.

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На фото Раман Сиромятніков

За версією українського слідства, у 2022 році Сиромятніков разом з іншими співробітниками колонії катував щонайменше 50 українських військовополонених. Їх, за даними прокуратури, били руками, ногами, кийками, пластиковими трубами та молотками, а також застосовували до них електрошокери. Слідчі також стверджували, що Сиромятніков особисто катував полонених електричним струмом.

Як пишуть «Важные истории», у 2010-х роках Сиромятніков працював в установах Тульського управління ФСВП. Серед його посад вказували психолога та інспектора відділу кадрів. У 2023 році він підписав контракт із Міністерством оборони РФ і вирушив на війну проти України. За даними видання, Сиромятніков воював у складі 51-го полку 106-ї дивізії ВДВ. У листопаді 2024 року він повернувся до Тульської області на лікування.

Нагадаємо, 22 вересня стало відомо, що на війні проти України ліквідували колишнього мера Бєлгорода та ексвіцегубернатора Бєлгородської області Костянтіна Полежаєва.