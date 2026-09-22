Костянтін Полежаєв очолював адміністрацію Бєлгорода у 2015–2019 роках

На війні проти України ліквідували колишнього мера Бєлгорода та ексвіцегубернатора Бєлгородської області Костянтіна Полежаєва. На фронт він вирушив після підписання контракту з Міністерством оборони РФ, коли вже мав відбувати покарання за хабарництво. Про його загибель у вівторок, 22 вересня, повідомили російські ЗМІ.

Полежаєв очолював адміністрацію Бєлгорода у 2015–2019 роках, після чого став заступником губернатора Бєлгородської області. У 2024 році російський суд визнав його винним в отриманні хабара та призначив п’ять років ув’язнення в колонії суворого режиму.

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За даними російського слідства, Полежаєв отримав від директора будівельної компанії два автомобілі преміумкласу загальною вартістю понад 18 млн рублів. За це він мав сприяти компанії в укладанні контрактів і прийманні виконаних робіт. Після винесення вироку Полежаєв підписав контракт із російським Міноборони та вирушив на війну проти України. У суді він заявляв про бажання таким чином «спокутувати провину».

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Після відправлення колишнього чиновника на фронт розгляд його справи було призупинено.

Російські медіа повідомили, що Полежаєв загинув під час бойових дій в Україні. Обставини та дата його смерті наразі не повідомляються.

Нагадаємо, 15 вересня стало відомо про загибель в Україні генерал-майора російської армії Антона Груніса, який командував 4-ю окремою мотострілецькою бригадою ЗС РФ. Спочатку про це повідомили російські джерела, а згодом інформацію підтвердив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт «Мадяр» Бровді. За даними російських ресурсів, Груніс загинув невдовзі після доповіді Владіміру Путіну про нібито захоплення Костянтинівки на Донеччині