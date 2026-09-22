Віталій Кім не погодився з висновками журналістів

Журналісти Bihus.Info у понеділок, 21 вересня, заявили, що родина міністра у справах ветеранів Віталія Кіма може користуватися низкою активів, які не вказані в його деклараціях. У розслідуванні йдеться, зокрема, про квартиру та паркомісце в київському ЖК «Новопечерські липки», Porsche та частку в мисливському господарстві на Черкащині.

За даними журналістів, влітку 2025 року компанія дружини Кіма «Медиа группа» придбала у «Новопечерських липках» квартиру площею понад 100 м2 та паркомісце. Bihus.Info оцінює їхню сукупну вартість на той момент приблизно у 350 тис. доларів. Водночас у YouControl фінансова звітність компанії протягом кількох років була нульовою або взагалі відсутньою.

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Журналісти також зафіксували біля житлового комплексу Volkswagen Touareg на номерах прикриття, схожий на автомобіль, який орендує Кім. За кілька днів той самий автомобіль виїжджав із комплексу, а на пасажирському сидінні був чоловік, схожий на очільника Мінвету. Це стало одним із аргументів журналістів на користь припущення, що Кім та члени його родини могли користуватися цією квартирою.

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Сам Кім заперечив, що користується квартирою чи паркомісцем. За його словами, житло належить компанії його дружини, яка нібито придбала його у кредит.

Окремо Bihus.Info звернули увагу на Porsche Macan, який журналісти помітили на паркомісці компанії дружини Кіма. За їхніми даними, у 2024 році Юлія Кім отримувала на цьому автомобілі штраф. Машина оформлена на будівельну компанію «С-Девелоп». Кім заявив, що його дружина орендувала автомобіль менш ніж на 180 днів, тому він не мав бути зазначений у декларації. Власник компанії Роман Сербенов підтвердив журналістам, що Porsche придбали у 2022 році та передали в оренду дружині Кіма.

Журналісти також дослідили ситуацію довкола «Канівського лівобережного мисливського господарства» у Черкаській області, у користуванні якого перебуває 18 тис. га мисливських угідь. Влітку 2025 року підприємство отримало двох нових власників. Одним із них став Олександр Степанов – давній бізнес-партнер Кіма, який раніше фігурував у спільному бізнесі з нинішньою та колишньою дружинами міністра.

Степанов у розмові з Bihus.Info заявив, що не любить полювання та фактично не бував на мисливській базі. Він також сказав, що не знає свого нового бізнес-партнера Андрія Галкіна.

Водночас Кім у різних інтерв’ю неодноразово називав полювання своїм хобі. Сам він розповів журналістам, що кілька разів бував на цій базі на запрошення друзів. За версією Bihus.Info, обставини зміни власників можуть свідчити, що вони є формальними власниками активу.

Кім не погодився з висновками журналістів щодо квартири, автомобілів та мисливського господарства. У Bihus.Info наголосили, що йдеться саме про активи, якими, на думку редакції, родина посадовця може користуватися, а не про встановлений факт їхнього прихованого володіння.

Нагадаємо, 9 вересня колишньому начальнику Самбірського районного ТЦК Богдану Семенині повідомили про підозру у недостовірному декларуванні. За даними ДБР і Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону, НАЗК під час повної перевірки його декларації виявило приховані активи на суму понад 4,5 млн грн.