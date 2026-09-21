Відомий львівський блогер пан Роман мобілізувався до полку безпілотних систем «Лава»
Про мобілізацію Роман Чихарівський повідомив 21 вересня
Популярний блогер Роман Чихарівський, відомий як «пан Роман», мобілізувався до Сил оборони України. Відтепер він служитиме у полку безпілотних систем «Лава», який входить до корпусу «Хартія» Національної гвардії. Про це 30-річний блогер повідомив ввечері 21 вересня на своїй сторінці в інстаграмі.
«Мобілізували. Буду шось трошка тойвот у Лава.Хартія», – лаконічно і у власному стилі блогер повідомив новину підписникам.
Нагадаємо, Роман Чихарівський родом з Тернопільщини. Він навчався у Львівському університеті. Ще підлітком видав дві книги «Святі не вимовляють “р”» та «Мудація». Працював у хостелах, потім у галузі інтернет-маркетингу. Його блог в Instagram та ТіkTok став популярним у 2022 році. Він створив образ побожного і правильного галицького літнього чоловіка пана Романа, який по-своєму реагує на суспільно важливі події в країні. Зараз «пан Роман» має 218 тис. підписників в Instagram та 256 тис. підписників і 13,3 млн вподобань у TikTok. Детальніше про нього ZAXID.NET писав тут.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
«Лава» – це 21-й полк безпілотних систем 2-го корпусу Національної гвардії України «Хартія». Він спеціалізується на застосуванні безпілотних і роботизованих систем. «Лава» виникла у вересні 2025 року як батальйон безпілотних систем. У квітні 2026-го її реорганізували в полк. Командиром «Лави» є Володимир Мірчук. Його інтервʼю для ZAXID.NET читайте тут.