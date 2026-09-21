Блогер проходитиме службу у полку безпілотних систем «Лава»

Популярний блогер Роман Чихарівський, відомий як «пан Роман», мобілізувався до Сил оборони України. Відтепер він служитиме у полку безпілотних систем «Лава», який входить до корпусу «Хартія» Національної гвардії. Про це 30-річний блогер повідомив ввечері 21 вересня на своїй сторінці в інстаграмі.

«Мобілізували. Буду шось трошка тойвот у Лава.Хартія», – лаконічно і у власному стилі блогер повідомив новину підписникам.

Нагадаємо, Роман Чихарівський родом з Тернопільщини. Він навчався у Львівському університеті. Ще підлітком видав дві книги «Святі не вимовляють “р”» та «Мудація». Працював у хостелах, потім у галузі інтернет-маркетингу. Його блог в Instagram та ТіkTok став популярним у 2022 році. Він створив образ побожного і правильного галицького літнього чоловіка пана Романа, який по-своєму реагує на суспільно важливі події в країні. Зараз «пан Роман» має 218 тис. підписників в Instagram та 256 тис. підписників і 13,3 млн вподобань у TikTok. Детальніше про нього ZAXID.NET писав тут.

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«Лава» – це 21-й полк безпілотних систем 2-го корпусу Національної гвардії України «Хартія». Він спеціалізується на застосуванні безпілотних і роботизованих систем. «Лава» виникла у вересні 2025 року як батальйон безпілотних систем. У квітні 2026-го її реорганізували в полк. Командиром «Лави» є Володимир Мірчук. Його інтервʼю для ZAXID.NET читайте тут.