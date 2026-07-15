Володимир Мірчук пройшов шлях від солдата до командира полку БПЛА

Українська армія поступово відходить від радянських принципів управління й формує нову культуру військової служби. Натомість у війську дедалі більшого значення набувають аналітика, безперервне навчання, сучасні технології та нова система управління людьми.

Командир полку безпілотних систем «Лава» корпусу «Хартія» старший лейтенант Володимир Мірчук в інтерв'ю ZAXID.NET розповів, якою бачить армію майбутнього, чому вона дедалі більше працює за принципами сучасних організацій і як це змінює війну.

Приводом до цієї розмови став початок розгортання спроможностей полку «Лава» у Львові. Новий військовий організм, народжений у горнилі сучасної війни, активно рекрутує бійців. Володимир Мірчук каже, що у полку готові розглянути всіх кандидатів – підготувати, навчити, дати можливість розвитку. Командир полку розповідає, що до своїх рекрутів навідується під час БЗВП, щоб переконатися, що у них все гаразд, що вони нічого не потребують, щоб у бійця не було страху перед невідомістю, а було чітке розуміння, що його чекає далі, і він працюватиме за обраною спеціальністю.

Ким ви були до повномасштабної війни?

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Було життя – усе було гаразд, допоки не прийшла війна. Одразу після навчання я почав працювати в міжнародних компаніях. У якийсь момент побачив певну нішу для компанії-виробника підлогових покриттів і почав займатися деревообробкою. Я мав бізнес середнього рівня – це була невелика компанія на 50–60 людей у місті Калуш.

Фактично ви прийшли до війська вже з управлінським досвідом?

Так. І це дуже непростий досвід. Десь він мені у війську допомагав, бо все-таки деревообробка – це чоловічий колектив. Там багато машин, механізмів, до всього цього треба прискіпливо ставитися: до навчання, обслуговування і так далі.

Тому мені було достатньо легко працювати в різних колективах, із різними, різношерстими людьми, як зараз в армії буває. Було достатньо легко доносити свій задум, наказ чи розпорядження, контролювати їх виконання і спілкуватися. Я не боявся якихось незручних ситуацій.

Не було дисонансу чи конфлікту? Бо побутує такий стереотип, що армія – це дубова, зарегульована інституція, в якій складно адаптуватися.

Скажу відверто: на початку таке відчуття було багато де. Ми справді не хотіли відходити від цієї історії. Але зараз активно змінюємо цей підхід.

Я зараз кажу не лише про наш підрозділ, але й про багато інших. Зокрема, в Силах безпілотних систем, у Збройних силах України, у Національній гвардії. Часто перемагає адаптивний підхід, де здоровий глузд, тверезий розум бере гору над якимись старими правилами і нормами.

Але, тим не менше, хочу наголосити, що я вірю, що дисципліна повинна бути – неважливо, чи це в бізнесі, чи в армії. Тому дуже часто у нас цю дисципліну плутають і вважають її затягнутістю з радянських часів, армійщиною і так далі.

Армійщина – це, можливо, кирзаки на плацу. Але нормальний план активностей на день, вчасні доповіді, продумування своїх кроків наперед – це не армійщина. Це нормальна здорова дисципліна. Так само як і фізична підготовка.

Як ви опинилися у війську?

24 лютого, практично як і всі, я пішов шукати ТЦК, доєднався до черги, відстояв її. У військкоматі мені сказали: «В “Едельвейс” (10-та окрема гірсько-штурмова бригада – ред.) тебе не беремо, іди в ТрО». І я пішов у ТрО.

Володимир Мірчук мобілізувався до війська на початку повномасштабної війни. Фото ZAXID.NET

Чи був період, коли комусь дисципліна вже починала заважати?

Ні. Дисципліна на війні – це питання виживання. Як тільки хтось нехтує дисципліною, це обов'язково десь матиме свій результат у втратах. Це 100%. І більшість людей насправді це розуміють. Я не зустрічав людей, які б у цьому сумнівалися.

Ви прийшли у військо звичайним солдатом. Як пройшли шлях до командира полку?

Сьогодні військо, напевно, має більший соціальний ліфт, ніж мало колись.

Все-таки в перші два роки було багато добровольців, у тому числі й військових, які вже мали певне звання, певний статус, тому вони займали відповідні посади, і цей ліфт був не таким простим. Проте для людей, які чогось прагнуть, завжди був цей ліфт.

Із солдата переходиш на етап молодшого сержанта, починаєш керувати екіпажем чи невеликим взводом. Якщо твій шлях веде у штаб – то це вже молодше офіцерське звання. Так сталося і в мене. Ми пішли у відділення розвідки штабу батальйону і певний час були на посадах як тимчасово виконувачі обов'язків, бо були сержантами. Потім нас відправили на навчання в Одеську військову академію для здобуття первинного офіцерського звання.

Відтоді я вже служив офіцером: спочатку командиром взводу. Це теж дуже природний шлях. Командир взводу керує невеликим підрозділом – приблизно від 14 до 20 людей, залежно від штатного укомплектування.

Потім – командир роти. Це теж природний перехід: зі взводу – на роту. Далі – заступник командира батальйону, командир батальйону і командир полку.

А коли ви відчули, що варто рухатися цим ліфтом в армії? Бо від початку ми всі думали, що війна триватиме не так довго.

Так, тоді усі справді думали, що це буде не так довго. Всі готувалися до спринту. Потім, напевно, у 2023 році... Ні, думаю, після контрнаступу 2023 року стало зрозуміло, що це вже марафон. І вже треба було до цього готуватися: десь інколи відпочивати, відновлюватися.

Насправді я не дуже й намагався досягнути найвищих вершин військової кар'єри. Але зараз мені це подобається. Я почав цікавитися військовою справою, оперативним мистецтвом, донавчатися, більше читати, вникати. І мені це все більше й більше подобається. Думки про те, щоб у майбутньому пов'язати своє життя з військом, усе-таки присутні.

Після нашої перемоги ви бачите себе далі в армії?

Дуже можливо. Чому б ні? Армія – це не найгірше місце на землі. І багато хто думає, що бізнес може дати щось більше – але це не завжди так. В армії, у цій військовій культурі людина теж може себе знайти.

Як би ви описали кожен рік повномасштабної війни?

2022 – романтика.

2023 – надія. Контрнаступ.

2024 – для мене це, швидше, труднощі. Це кінець нашої операції в Кринках у складі морської піхоти. Це був дуже важкий рік.

2025 – новий етап. Для мене це якраз перехід із морської піхоти до «Хартії», нове піднесення.

А 2026... Він поки що триває. І це просто робота.

Для мене емоційно найважчими були 2024 і початок 2025. Дуже важкі умови. Просто неймовірно важкі. Це Покровсько-Мирноградський напрямок у складі 38-ї бригади морської піхоти і Новопавлівський напрямок у складі 35-ї бригади морської піхоти. Страшенні втрати.

Як ви пережили той період?

Командири не переживають найважче. Найважче все-таки солдату-піхотинцю – морально і фізично.

Але все одно ти перебуваєш під постійним стресом і цей стрес точно не додає здоров'я.

Підтримували один одного. Це стандартно – так і повинно бути. Я себе завжди тішу тим, що ми підготувалися і зробили максимум за тих обставин, які були.

А що мені допомагає? Спорт, прогулянка після робочого дня, хвилина побути наодинці із собою. Такі банальні речі допомагають тримати себе у тонусі і не вигорати дуже сильно. Ну і постійне навчання, читання, пошук чогось такого, що допоможе уникнути подібних ситуацій у майбутньому.

А що ви читаєте?

Зараз я поглинаю дуже багато інформації з інтернету. Її дійсно багато, особливо в оборонній індустрії, Defense Press, у матеріалах про військові технології.

Із останніх книжок – Джим Меттіс «Позивний "Хаос"». Це така класична книжка з військового менеджменту. Думаю, її варто прочитати кожному, особливо першу частину.

Ще маю кілька книжок, теж переважно про американську морську піхоту. Там якраз є базові поняття дисципліни, військового менеджменту, військової психології, які описують ветерани.

Насправді за останні чотири роки мене майже нічого більше не цікавить. Я не можу читати романи про любов. Не тому, що вони погані, а тому, що мені здається, що за цей час я краще прочитаю щось про дрони, наземні роботизовані комплекси, штучний інтелект у військовій сфері.

На попередніх посадах вам вдалося масштабувати дронову компоненту, а тепер ви очолили новий полк безпілотних систем у «Хартії». Розкажіть, яким він буде.

Полк безпілотних систем – це одна зі складових цілого корпусу. Є корпус, є загальновійськові або лінійні бригади, є інші підрозділи. Серед таких підрозділів, які допомагають виконувати завдання всього корпусу, є і наш полк безпілотних систем.

Як ви вже зрозуміли, ми займаємося безпілотними системами. Безпілотні системи є і в межах бригад, і лінійних батальйонів, але вони мають обмежену смугу відповідальності та певну глибину роботи.

Наше завдання – закрити те, що не закривають бригади: від завершення їхньої смуги відповідальності й углиб настільки, наскільки дозволяють технічні можливості наших засобів.

Це може бути дуже по-різному – від 30 км углиб до 120 чи навіть 200 км. Тут усе диктується технічними спроможностями наших дронів. Куди ми можемо залетіти, там і працюємо.

Це одна велика частина нашої роботи.

Інша менша частина – бути резервом командира корпусу. Якщо є певні задуми чи операції, ми можемо їх виконувати, умовно кажучи, готувати певні дії, допомагати іншим.

Ще одна особливість нашого підрозділу – у нас є цілий батальйон НРК. Він допомагає засобами наземних роботизованих комплексів і нам, і суміжним бригадам, і корпусу загалом.

Крім того, фактично маємо власний R&D-центр (Research and Development — це відділ досліджень і розробок, де створюють інновації – ред.). У тих засобах, які зараз активно розвиваються в Україні та світі, ми намагаємося застосовувати нові технології, тестувати їх і, якщо результат успішний, масштабувати вже в межах корпусу.

Володимир Мірчук стверджує: аналітика допомагає краще оцінювати роботу. Фото «Хартії»

Якщо говорити про middle strike, які дрони є на озброєнні полку?

Сьогодні мідлстрайк – це приблизно від 30 км і далі. Це переважно БПЛА літакового типу – ударні «крила». В арсеналі «Лави» є різні засоби цього класу.

Вони відрізняються як глибиною застосування, так і масою бойової частини – від найменшої, приблизно 3,5 кг, до великих із бойовою частиною близько 100 кг. Це вже для серйозніших цілей і завдань. Але вони теж працюють у межах відповідальності корпусу – і, повірте, не завжди так далеко, як здається.

Про «Хорнети» і «Булави» всі, мабуть, чули. Ми ними зараз успішно відпрацьовуємо оперативну глибину ворожого тилу: в першу чергу ріжемо логістику, зв'язок, випалюємо командні пункти, позиції гармат, відпрацьовуємо екіпажі російських дроноводів. Є й інші цікаві засоби, але про них якось іншим разом.

Мідли не запускають наосліп: вони переважно працюють у зв'язці з розвідувальними "крилами", наприклад, з «Лелеками» і «Шарками». Усе це в нас є.

Від початку року удари middle strike стали значно помітнішими. Ми щодня бачимо в медіа уражену російську логістику, знищену техніку, перекриті маршрути постачання. Наскільки відчутний для фронту результат цієї роботи вже сьогодні?

Чим глибше працюєш, тим складніше цей ефект одразу виміряти. Але він точно має накопичувальну дію. Щодня вибиваючи транспорт чи перекриваючи рух певними магістралями, ви позбавляєте ворога можливості щось доставити на передову. Він щось втрачає.

Одразу цього не буде видно, але загальний рівень постачання поступово зменшуватиметься. Ми ж поводимося так само, як і ворог. У цьому ми дуже схожі.

От я вам гарантую: якщо мій водій, який підвозить усе необхідне на позиції або евакуює людей, кілька разів потрапить під удар чи вибухи поруч, він почне значно більше уникати таких поїздок до позицій.

А якщо він їх уникає, то, відповідно, менше доставляє. Люди на позиціях теж розуміють, що не факт, що цього разу він їх вчасно врятує чи евакуює. Відповідно у них теж буде менше мотивації виходити, більше буде саботажу, вони менше ризикуватимуть.

Тому я й стверджую про накопичувальний ефект. Він справді проявляється. Якщо вимірювати його, наприклад, уже в межах місяця, то видно певні тенденції: щодо вогневого ураження з артилерії, за кількістю випущених дронів.

Десь показники можуть трохи коливатися, але сукупний ефект точно буде. Тому я впевнений, що ефект вже є і надалі лише буде накопичуватися.

Війна вже показала, що росіяни дуже добре вміють адаптуватися, копіювати й повторювати те, що ми робимо. Як ви прогнозуєте: коли вони знайдуть протидію нашим middle strike?

Протидію вони копіюють вже – це видно. Наприклад, перехоплювачі різного роду. Я не провидець, але мені здається, що ви можете засікати два місяці – і за два місяці щось подібне з'явиться і в них. Це моя особиста оцінка.

Я перебуваю в районі Харкова, дивлюся на небо, читаю новини і стараюся все це проаналізувати, зрозуміти, як би ми діяли, яку тактику й стратегію виробляли б.

Не знаю, наскільки їм це вдасться, але ці технології – не rocket science. Їх можна повторити.

Насправді ми воюємо достатньо просто. Тому я дуже обережно із занепокоєнням думаю про два місяці. І буде нам дуже непросто – треба багато що продумати.

По-перше, як росіяни відповідатимуть такими мідл страйками вже по нашій території. По-друге, вони точно нарощуватимуть протиповітряну компоненту на своїй території.

У нас є велика кількість виробників дронів і розвідувальних, і ударних. У Росії ж їх значно менше – кілька моделей, зате вони прості, дешеві й ефективні. Оця різноманітність грає нам на руку чи проти нас?

Мені здається, що на руку. За рахунок цього ми й виживаємо. Коли в тебе лише кілька засобів, то ти вибудовуєш чітку протидію: під конкретні частоти, конкретну тактику застосування, навіть маршрути польоту. Ти розумієш, де це буде, і намагаєшся цьому протистояти.

А коли різні підрозділи працюють різними засобами – одні швидше, інші повільніше, одні літають так, інші інакше – це розбалансовує і стратегію протиповітряної оборони, і систему захисту противника.

По-друге, конкуренція – велика річ. Вона змушує постійно зменшувати собівартість, шукати оптимальні рішення, ставати кращими. Треба постійно мати перевагу.

На перший погляд, наша система виглядає як вінегрет чи зоопарк. Але, як на мене, вона дуже живуча і дуже продуктивна. Вона змушує всіх виробників рухатися вперед.

Наскільки зараз Сили оборони, зокрема такі підрозділи, як ваш, забезпечені необхідними дронами?

На війні ви ніколи не будете повністю задоволені. Завжди чогось бракуватиме. Це 100%. Не знаю нікого, кому колись усього вистачало. Тому ми завжди кажемо: «Давайте нам ще».

Але базові потреби зараз закриті. І ми починаємо більш ефективно використовувати ресурси, рахувати, скільки коштував витрачений долар чи гривня і який результат це дало. Ми фактично рахуємо return on investment (ROI – в економіці показник повернення інвестицій, який вимірює ефективність та прибутковість вкладень. – Ред.) і подібні показники.

Скільки б ви нам не дали, ми все використаємо і все одно скажемо: «Давайте ще».

Зараз кожне наше замовлення – це обґрунтування: як ми відпрацювали попередній період, що було не так, що можна покращити.

Це ви принесли у військо з приватного бізнесу?

Так. І не тільки я. Багато людей, які працювали в приватних компаніях, звикли до місячних звітів, аналізу, дашбордів.

На початку в «Хартії» були підрозділи, де люди з цим не працювали. Для мене це було дивно, а для них дивно було те, що я на це багато часу витрачаю.

Друга річ – ми ставимо собі умовні цілі. Ми домовляємося з підрозділом про конкретний показник ефективності.

Я питаю: «Як ти думаєш, якою має бути ефективність твого підрозділу чи твоєї діяльності?»

Людина каже: «Я хотів би 75%».

Я відповідаю: «Дивись, сьогодні це дуже висока цифра. Давай домовимося про 55 чи 60%».

І тоді через певний період ми вимірюємо результат відносно цієї цілі.

Людина розуміє свій KPI і знає, що оцінка її роботи не залежить від мого настрою – хочу чи не хочу. Це нормальна річ, як і в бізнесі.

Ми завжди дивимося на кількість вильотів, години в повітрі, кількість уражень, збиття аналізуємо, причини невдач. І одразу бачимо, що можна покращити.

Наприклад, помилка пілота зросла до умовних 13%, а ще 10% – це помилки на етапі зльоту. Дивишся: уже маємо 23%. Тут точно можна покращити. Це майже чверть всього.

І одразу спрямовуєш туди всі зусилля. Бо на деякі речі ти не маєш впливу – погодні умови, ППО ворога. А на етап зльоту – маєш. Два-три дні аналізуємо, потім міняємо підхід, перевіряємо на практиці і працюємо далі.

Володимир Мірчук переконаний, що роботизація змінює хід війни. Фото «Хартії»

На початку війни Mavic не одразу масово прийшов у військо, були інші дрони. З якими вам найбільше подобається працювати?

Mavic – це база. Я сам багато літав на Mavic. Хоч Mavic – це насправді дуже технологічний дрон, але наш підрозділ – це middle strike: крила, великі корисні вантажі, бойова частина.

Якщо говорити загалом, мені дуже подобаються українські виробники. Із розвідувальних – «Лелека», Shark, фотольоти, якими ми робимо детальну фотографію місцевості, а потім її аналізуємо.

Із ударних мені подобаються «Булава», RAM, Hornet. Вважаю їх дуже досконалими. Я люблю дивитися на деталі: як зроблений фюзеляж, аеродинамічну форму, маленькі штучки, які зроблені дуже класно. Наш український виробник є добрий, і деякі іноземні виробники. Але в нас переважає саме український виробник.

Коли ви зрозуміли, що захопилися дронами?

Це був перший запуск. Уже не пам'ятаю назву того дрона. Чомусь компанія, яка його виробляла, під час війни так і не розвинулася.

Ми тоді будували якусь фортифікацію в Запорізькій області. Навколо війна – все гримить, гуде, палає. І коли ми підняли дрон, щоб оцінити місцевість і зрозуміти, як тримати оборону, для мене це стало справжнім відкриттям. Якість зображення, зум, можливість полетіти й подивитися – це справді захопило.

Я почав усе більше цим цікавитися. Батареї, антени, експерименти з антенами – багато різних речей.

Потім були нові відкриття. Наприклад, коли з'явилися Mavic із тепловізором. Ти вже бачиш і листя, і людей, і тварин. Потім – потужніші батареї, нові антени. Пам'ятаю перший політ, коли ми знайшли одразу 35 одиниць техніки. Це було дуже сильне враження. І зараз технології продовжують захоплювати. Особливо НРК. Там ще величезний потенціал розвитку.

Як ви вважаєте, роботизація стане одним із головних напрямків цієї війни?

Це природний процес. Робот усе одно виконує багато речей краще за людину: швидше, якісніше. Ми просто намагаємося якомога швидше перевести це на системний рівень. Не якісь разові рішення, а системний підхід. Наприклад, максимально переводити управління на віддалений режим.

Що це дає? Ми не прибираємо повністю людей із зони ризику, але можемо скоротити їх кількість удвічі. Частина управління здійснюється через Starlink.

Так само й у дронах – автоматичне розпізнавання цілей. Комп'ютер бачить краще за людину. Він може не аналізувати, але людське око після чотирьох-п'яти годин спостереження за однією місцевістю втомлюється.

Автономний рух НРК – теж майбутнє. Можливо, він ще не повністю автономний, але він дасть оператору більше часу на відпочинок і дозволить виконувати більше роботи.

Чи може штучний інтелект стати game changer цієї війни?

Він точно ним стає. Але треба розуміти, що сьогодні це ще не той штучний інтелект, який багато хто собі уявляє. Поки що не існує моделі, яку можна умовно запустити в ліс і вона сама зрозуміє, де дерево, де кущ, де дорога.

Зараз ти все одно позначаєш точки, показуєш об'єкти, а система вже між ними будує маршрут. Тобто воно ще не аналізує світ так, як це робить людина.

Але далі ти вже можеш прибрати руки з керування, і система сама рухатиметься маршрутом. Це все ще, умовно кажучи, напівштучний інтелект.

Скільки часу потрібно, щоб роботизація стала повноцінною частиною війни?

Думаю, небагато. Якщо порівняти те, що зараз роблять Claude, Palantir, інші моделі – наскільки швидко вони обробляють інформацію. Війна – це про швидкість прийняття рішень. Якщо технології приблизно однакові, виграє той, хто швидше ухвалить рішення. Значить, потрібні інструменти, які допоможуть це робити.

Це змагання технологій може зайти в глухий кут?

Ми лише на початку нашого шляху. Чи буде це за нашого покоління, чи вже за наступного – питання відкрите. Але зараз це наш шанс. Саме Mavic та FPV дозволили нам нівелювати перевагу противника.

Згадайте 2023 рік. Тисячі російських бойових машин. Якби ми постійно не знищували їхню техніку, наші хлопці просто не витримали б. Тому, як на мене, технології в наших руках дали нам значно більше переваг, ніж технології – ворогу.

Чому росіянам не вдалося досягти такого самого ефекту?

Тому що вони тривалий час мали інші засоби. У них були артилерія, міномети й величезні запаси снарядів і мін. На початку 2022 року вони просто накривали все мінометним вогнем як по годиннику. Ми ж цього не мали, тому були змушені шукати альтернативу.

Так само було з російським «Орланом». Він літав низько, ми його тільки чули, але не мали чим збити. У нас тоді не було майже нічого, окрім Mavic і бажання захистити країну. Саме це й змушувало шукати нові рішення.

Правда, що піхотинець майбутнього – це вже не той, хто штурмує посадки, а оператор дронів із пультом?

Ні, я так не думаю. Мені здається, піхотинець майбутнього – це супер навчений військовий, фактично рівня сучасних Сил спеціальних операцій. А навколо нього працює роботизована інфраструктура.

Його прикривають оператори дронів. Поруч може їхати робот у режимі follow me, який нестиме спорядження чи броню.

Думаю, майбутній піхотинець буде насамперед більш навченим і універсальним.

Військові експерти стверджують, що нинішня війна – це передвісник великої війни. Як ви бачите Україну з нашими технологіями в такому сценарії?

Я дуже сподіваюся, що у світовій війні, якщо така буде, Україна буде на західному боці. Тому там буде комбінація нашої вигадливості та самопожертви, бо західний світ не готовий на ті речі, на які готові ми. Можливо, з фінансами заходу нам вдасться більше захиститися. Мені здається, якщо така війна колись станеться, то це буде війна за ресурси.

Штучний інтелект потребує дедалі більше обчислювальних ресурсів, електроенергії, охолодження. Машини щоразу стають складнішими.

Ми вже зараз бачимо це навіть у дронах. Що потужніший комп'ютер – то більше енергії він споживає, то складніша вся система.

Захід уже достатньо цінує українські технології?

Їхнє скептичне ставлення – це поки що їхня проблема. Але воно зміниться.

Я ще до війни відчував подібне в бізнесі. Начебто ти такий самий партнер, але коли доходить до справи, все одно відчуваєш певну недовіру. Сподіваюся, це поступово зникне.

Взагалі військова структура зазвичай є дуже зацементована – вона тяжко піддається змінам. І це ми бачимо сьогодні на Заході – там все дуже інертно. На відміну від нас. Адже сучасна війна змушує нас змінюватися, бо нам треба вижити.

Їм поки що не треба виживати. Але коли обставини зміняться, думаю, їхні зміни підуть набагато швидше.

Яким ви бачите ідеальний дрон?

Ідеальний дрон – це Mavic, тільки йому треба долати дальності: щоб літав не на 15, а на 30–40 км, не був китайським і не мав усіх програмних блокерів та прихованих лімітів.

З мого погляду, це був би дрон, який на голову перевершував би майже все, що зараз існує.

А якщо говорити про розвідувальні системи, то це, безумовно, дрони літакового типу. Українські «Шарки», «Лелеки» – кожен у своєму сегменті теж дуже хороший. ACS-3 – український дрон, супердорогий. У своєму сегменті, я вважаю, рівних йому немає по гнучкості, по швидкості адаптації, технологічності, техогляду і ремонту. По мультироторах FPV – ми точно перші у світі.

Там усе настільки швидко змінюється, що мені навіть зараз немає сенсу щось називати, бо через чотири місяці все буде іншим.

З НРК там усе тільки починається – хай воно собі настоїться, ще порозвивається.

Які професії сьогодні найбільш затребувані для роботи з технологіями, штучним інтелектом?

Що стосується нашого полку, то в нас буквально всі так чи інакше дотичні до нових технологій. Будь-яка людина: інженер, математик, айтівець.

Та навіть, знаєте, я вчора згадував: у мене був шахтар, який розібрався в дронах і став найкращим інженером у майстерні. Хоча до цього, наприклад, так глянеш збоку – думаєш: хто це такий?

Бути військовим – це про допитливість. Інформації багато, швидко можна вивчити. Поки що ці технології не супервисокого рівня. От штучний інтелект – то вже так. Але загалом будь-яка людина, яка має до цього бажання і елементарну технічну базу.

Яких людей потребує полк «Лава» в першу чергу? Кого би ви хотіли бачити у своєму полку?

Від бухгалтерів, фінансистів, штабних професій. І далі – оператори дронів. Це будь-хто, хто хоче навчатися і хто може навчитися.

Штурмани – це помічники оператора. Вони розглядають карту, дивляться, куди що летить, де вони перебувають. Потрібні також технічні люди, які обслуговують усі наші засоби.

Якщо людина не технар, не бухгалтер, а, умовно, вчитель української мови чи журналіст, готові навчити?

Готові, це так і відбувається. Ми вимагаємо тільки одного – щоб людина хотіла вчитися.

Тобто в нас є базова військова підготовка, основні військові засади для початку служби. Потім іде адаптація плюс спеціалізована освіта. Під час адаптації ми проводимо тестування: дивимося, кому що подобається, даємо можливість політати на симуляторах, політати на дронах.

Загалом цей військовий вишкіл займає 40 днів. Після цього терміну рекрути прибувають до нас, і вже в нас проходить адаптація, яка триває ще 10–14 днів. Але ми даємо трохи більше, бо для нас дуже важливо поглибити цю історію, навчити трохи більше, ніж за два тижні.

Є буквально ціла система того, як ми навчаємо наших пілотів. Ми не те щоб не довіряли базовій військовій підготовці, але хочемо дати більше: як виходити на позицію, чого треба боятися. Потім починається спеціалізована підготовка – як літати.

Кожен, навіть той, хто хоче літати на крилах, пробує різні дрони, щоб у нього виробилася моторика, щоб він розумів, як все працює.

Ми намагаємося дати все необхідне, а потім проводимо співбесіду. Людина каже: «Я дуже мрію літати на крилах». Добре, вона йде туди далі.

Ви маєте досвід служби в різних підрозділах Сил оборони України. Які переваги в хартійському полку «Лава»?

Просто по-людськи: я людина, яка пройшла шлях від солдата до командира. І всім кажу, що хочу зробити так, щоб солдатам не було так, як було мені. Тобто щоб про них більше дбали, ніж свого часу дбали про мене. Це стосується побуту, їжі, навчання, вибору діяльності і так далі. Тому ми зараз у полку приділяємо цьому більше уваги, ніж це було раніше.

Ну і постійне навчання. Якщо це молоді офіцери, вони мають можливість долучатися до хартійського навчання різних офіцерських ланок – від взводного до оперативного.

Я сам це навчання проходив і всім раджу. Там ти дізнаєшся про оперативний рівень, оперативне мистецтво, розвиваєш soft skills, тайм-менеджмент, пітчинг своїх ідей, after action review, MDMP, TLP і так далі.

Цього я раніше ніде не зустрічав – щоб настільки великий акцент був на постійному навчанні й розвитку. І це дуже класна ідея.

Ви це розповідаєте як про бізнес. Порівнюєте військо з власною справою?

По суті, дуже схоже. Це неприбуткова організація, але і там, і там мають бути певні результати. Я прекрасно розумію, що на п'ятий рік війни приходять, можливо, не найкращі люди. І щоб ці люди стали переможцями, їх треба цього навчити.

Де брати цих людей, особливо після подій, які відбулися у Львові на Сихові? (Розмова відбувалась наступного дня після погрому авто ТЦК на Сихові).

Я не дуже трагічно сприймаю ці події. Це, напевно, наслідок неправильного ставлення людей і неправильної політики держави. Бо ворог – екзистенційний.

Я спілкуюся з різними військовими експертами, які часто кажуть: «Це ваша постійна проблема. Це не те, що ви зараз загасите і вирішите».

І нам крізь призму цього знання треба жити. Тобто треба виховувати всіх, щоб вони так чи інакше долучалися до військової справи. Тим більше що вона зараз дуже багатогранна. Я вам гарантую, що для особистого розвитку, для соціального ліфта армія – дуже класне місце.

Молодим хлопцям я кажу: «Йди, бери управління». Вони зараз ще бояться відповідальності. А це безкоштовно дасть тобі надзвичайні навички, які потім дуже допоможуть у бізнесі. За такий досвід у цивільному житті довелося б платити власними грошима. Я маю на увазі досвід помилок, втрат, аналізу й виправлення.

Якщо у бізнесі помилився – тебе або звільнили, або, якщо це твій бізнес, ти заплатив за це своїми грошима. Тут теж можна помилитися. Але якщо ти можеш пояснити: «Ось був такий план, він не спрацював, я зрозумів помилку і змінюю це».

Звичайно, якщо ти прийшов без плану і просто кудись поїхав, то тебе змінять або звільнять. Тому це прекрасна школа.

Є, звичайно, ризики. Я не хочу романтизувати війну. Але й у цивільному житті теж є різні ризики.



Ми займаємося рекрутингом. Є частина людей, які приходять через рекрутинг, є ті, кого направляють ТЦК. У цілому це нормальні хлопці. Тут важливо їм пояснити: «Стоп, боятися не треба. Ми вже тут, в армії, тут усе нормально». Люди бояться невідомості.

Тому ми цю невідомість стараємося адаптовувати одразу. Потім – нормальний побут, їжа, комунікація. Коли вони проходять БЗВП, ми до них приїжджаємо, питаємо: «Як ти? У тебе все гаразд?» Це зовсім по-іншому впливає на настрій – люди почуваються не забутими.

Я за те, щоб була певна справедливість. Бо зараз є відчуття несправедливості і там, і тут. І ми як військові теж це відчуваємо, бо ми тут, а там якесь безчинство відбувається. Я думаю, драйвером цих змін повинна бути держава. Має бути інша політика.

Я дуже хотів би, щоб усі лідери громадської думки так чи інакше були в армії. Щоб таким чином давали приклад іншим. Тоді долучатися до війська стане престижніше.