Військові відкрили вакансії у Львові

21-й полк безпілотних систем «Лава» 2-го корпусу Національної гвардії України «Хартія» розгортає діяльність у Львові. Водночас військові продовжують виконувати бойові завдання на Харківському напрямку.

Як повідомили у підрозділі, у Львові «Лава» посилюватиме свої можливості та займатиметься підготовкою військових.

«Для “Хартії” і “Лави” зокрема велика честь, що Львів став для нас новим місцем підготовки та посилення спроможностей. Ми отримали розуміння і сприяння громади міста та мерії. Львів завжди був авангардом української боротьби. “Лава” – технологічний авангард “Хартії”. Впевнений, що у нас вийде потужна синергія, яка наближатиме нас до перемоги», – розповів заступник командира полку Андрій Романчук.

Зараз у 21-му полку безпілотних систем «Лава» триває активне комплектування. Зокрема, військові відкрили вакансії у Львові. Підрозділ шукає офіцерів та сержантів до секції персоналу, відділень розвідки, аналітики та планування операцій, логістики, підготовки та зв’язку. Долучитися можна за мобілізацією, контрактом або через переведення з інших частин Нацгвардії. Подробиці за телефоном +380 66 967 2886.

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21-й полк безпілотних систем «Лава» створили у складі 2-го корпусу НГУ «Хартія» у 2025 році спершу як батальйон безпілотних систем. Навесні 2026 року підрозділ масштабували до полку.

Нині «Лава» воює на Харківському напрямку. Основні завдання підрозділу – дальня розвідка та ураження російських військ мідлстрайк-дронами. Полк використовує повітряні розвідувальні та ударні безпілотники, наземні роботизовані комплекси, систему розвідки, цілевказання й управління ISTAR, а також має власні R&D-лабораторії.