У Львові, у п'ятницю 4 квітня, відкрили хаб «Хартія» від 13-ї бригади оперативного призначення НГУ «Хартія». Він працюватиме як простір для військових та їхніх родин, майданчик для організації подій та рекрутинговий центр. Хаб розташований у центрі Львова на вулиці Академіка Гнатюка. Міський голова Андрій Садовий розповів, що це 16-й рекрутинговий центр у Львові.

«Тепер "Хартія" має у Львові свою локацію. Був запит і ми його виконали. Багато людей мають ілюзії. Харківщина як ніхто розуміє реальність, маючи кордон з росіянами, які були є і будуть ворогами для України. Ми маємо бути завтра сильнішими ніж сьогодні. Думаю, що багато свідомих українців ухвалять тут рішення для себе. Зразу можу анонсувати, що найближчим часом ми відкриватимемо ще один центр для 80-ї бригади», – сказав Андрій Садовий.

У хабі проводитимуть освітні та культурні події. Фото ZAXID.NET

Письменник та військовослужбовець «Хартії» Сергій Жадан розповів, що хаб діятиме як представництво бригади у Львові. Тут діятимуть освітні й культурні програми. Також хаб допомагатиме військовим із реабілітацією.

«Нам важливо, що ми вперше відкриваємо хаб і це стається саме у Львові. Це вже для нас рідне місто, у нас є бійці зі Львова, то це все невипадково. Коли почалася повномасштабна війна, то Львів дав домівку тисячам харків'ян. Ми це пам'ятаємо, дуже важливо, що між нами є такий зв'язок. Ми вдячні львівській владі, бо вона завжди йде нам назустріч. Зараз у нас вже є ціла програма взаємодії з львівськими дітьми, з львівською владою. В бригаді є напрямок, який цим займається й комунікує з громадами. Нам приємно, що Львів в цьому сенсі дуже активно йде нам на зустріч», – говорить Сергій Жадан.

За словами головного сержанта «Хартії» Дмитра Грицюка, хаб працюватиме, щоб цивільні змогли краще розуміти військових, а військові – ділитися своїми навичками, досвідом і знаннями.

«Для нас це дуже важлива подія. Для наших воїнів і їхніх сімей, для сімей загиблих наших героїв. Вони можуть приходити сюди й спілкуватися з нашими представниками, отримати тут розраду й підтримку, спілкування. Військо не може воювати без тилу, а тил матиме захист лише коли в нього буде потужне військо», – зазначив Дмитро Грицюк.

Хаб працюватиме на вулиці Гнатюка. Фото ZAXID.NET

Під час відкриття простору виступив історик, військовий та представник хорунжої служби «Хартії» Вахтанг Кіпіані. «Війна йтиме ще доволі довго. Це не песимізм, а оптимізм і реалізм. Щоб ми всі були опірними, налаштовуючись на працю, освіту, лікування здоров'я, суспільне здоров'я. І це є квінтесенцією, чим будуть ці хаби. З одного боку, треба дійсно говорити з нашим тилом, презентувати наші знання», – додав Вахтанг Кіпіані.

Зазначимо, що «Хартія хаб» працюватиме щодня, крім понеділка. Анонси подій публікуватимуть у соцмережах бригади.