Сергій Жадан є одним з найпопулярніших українських письменників

Письменник та музикант Сергій Жадан мобілізується до лав 13-ї бригади Національної бригади України «Хартія». Про це в ефірі національного марафону «Єдині новини» у понеділок, 25 березня, Сергій Жадан повідомив кореспондентці СТБ. Він зазначив, що приєднається до «Хартії» разом з одних харківських музикантів.

«Мені здається, що сьогодні немає письменників чи не письменників, музикантів чи не музикантів. Є громадяни України, які відчувають відповідальність за свою країну і є громадяни, які намагаються відповідальності уникнути. Військо всіх рівняє, тому що це відбиток українського суспільства», – говорить Сергій Жадан.

Зазначимо, що 49-річний Сергій Жадан – один з найпопулярніших українських письменників, музикант, лідер гурту «Жадан і собаки» та проекту «Лінія Маннергейма». З початку повномасштабного вторгнення Сергій Жадан активно волонтерить та допомагає військовим.

Жадан став лауреатом низки міжнародних премій. Зокрема, німецької премії Ганни Арендт «за політичне мислення», шведської премії імені Курта Тухольського, премію свободи від німецької фундації Франка Ширрмахера тощо. Польська Gazeta Wyborcza оголосила Сергія Жадана людиною 2022 року. Того ж року Комітет літературознавчих наук польської академії наук висунув харківського поета Сергія Жадана на Нобелівську премію з літератури.