Сергій Жадан нагороджений за «політичні погляди»

Український письменник Сергій Жадан став лауреатом німецької премії Ганни Арендт «за політичне мислення». Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сайт Фонду Генріха Бьолля.

Журі премії назвало Сергія Жадана «великим оповідачем, який продовжує традицію центральноєвропейської літератури та водночас революціонізує її».

«Погляди, які Сергій Жадан пропонує своїм читачам на українське суспільство, те, як він розповідає про виживання у війні, є унікальними в новітній європейській літературі», – вважає журі. Згадало журі й музичний талант Жадана та його рок-гурт «Собаки в космосі».

В свою чергу, Сергій Жадан подякував журі за цю нагороду, і наголосив, що нині всі нагороди, отримані українським мистецтвом у світі, є передусім нагородами мільйонам українців.

«Велика честь бути причетним до цього народу й до цієї культури. Ще раз усім дякую», – написав Сергій Жадан на своїй сторінці у Facebook.

Премія Ганни Арендт присуджується Фондом Генріха Бьолля у співпраці з містом Бременом, вона становить 10 тисяч євро. Нагорода буде вручена 2 грудня 2022 року в ратуші міста Бремена.