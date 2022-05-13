Сергій Жадан волонтерить, допомагає мешканцям Харкова і українським воїнам

Польська «Gazeta Wyborcza» назвала людиною 2022 року українського поета і письменника з Харкова Сергія Жадана. Серед переліку його заслуг, крім літературного хисту, журналісти додали ще те, що він займається волонтерством і допомагає українським захисникам, що воюють проти росіян, і мирним жителям під час війни.

«Коли ми обговорювали цьогорічного лауреата чи лауреатку, було зрозуміло, що ми повинні вшанувати когось з України, людину, яка бере участь у боротьбі. Список гідних дуже довгий, його відкриває президент Володимир Зеленський, до нього входить віце-прем’єр-міністр Ірина Верещук, є мери Києва, Маріуполя, Миколаєва та Харкова, є українські командири та дипломати, солдати та рятувальники. Україна стала землею героїв», – пояснила свою мотивацію редколегія газети.

Український письменник був відомий у Польщі ще до війни. Жадана там впродовж майже двадцяти останніх років називають обличчям української літератури, відколи видавництво «Чорне» почало перекладати його твори.

А коли почалася війна Сергій Жадан вирішив не виїжджати з Харкова і підтримати місцевих мешканців, організував концерти у метро, де було сховище. Окрім того, він активно волонтерить, відвідує поранених у шпиталі, допомагає бійцям на фронті.

«Дякую Газеті Виборчій за звання людини року. Хоча чудово розумію всю умовність цього означення – нині всі українці, які б’ються за свою країну, які працюють на неї, є Людьми Року, людьми з великої літери. Честь і щастя жити поруч із ними в один час і в одній країні. І величезна подяка польському народу за підтримку та допомогу. Разом переможемо імперію зла», – написав Сергій Жадан на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, раніше Сергій Жадан отримав Премію свободи від німецької фундації Франка Ширрмахера, видавця національної німецької газети Frankfurter Allgemeine Zeitung. А комітет літературознавчих наук польської Академії наук висунув його на Нобелівську премію з літератури.