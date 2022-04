Харківський гурт «Село і люди» разом з Сергієм Жаданом презентують пісню за мотивами книги «Go Fuck to Sleep»

Харківське видавництво Vivat разом з Сергієм Жаданом та гуртом «Село і люди» вирішило провести першу книжкову книжково-музичну презентацію війни «Баю, бляха, бай».

16 квітня о 15:00 в одному з харківських бомбосховищ Сергій Жадан та харківський гурт «Село і люди» представлять пісню «Баю, бляха, бай» за мотивами однойменної книги Адама Мансбаха від видавництва Vivat.

З початку війни Адам Мансбах виступив на підтримку України та долучився до культурного бану росії на рівні з багатьма іншими закордонними письменниками, опублікувавши обкладинку своєї книги з слоганом «Go Fuck Yourself, Putin» (оригінальна назва книги «Go Fuck to Sleep»).

Адам Мансбах — американський письменник, лауреат Каліфорнійської книжкової премії, професор художньої літератури, автор низки бестселерів, що отримали відзнаки найкращих книг за версією «San Francisco Chronicle». Його есеї друкували New York Times Book Review, The Believer, Granta, The Los Angeles Times.

Книжку в українському перекладі Сергія Жадана незабаром презентують для широкого кола читачів.

Під час трансляції концерту збиратимуться гроші на потреби армії за допомогою платіжної системи PayPal.

Трансляція презентації відбудеться на FB-сторінці видавництва Vivat.