За рішенням суду, також Ірина Малех має носити електронний браслет

У понеділок, 26 травня, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід судді Західного апеляційного господарського суду Ірині Малех у вигляді застави в сумі 3 млн грн. Малех підозрюють в отриманні хабаря у змові з іншими суддями – ексголовою Західного апеляційного господарського суду Борисом Плотніцьким, а також колишніми керівниками Господарського суду Львівської області Василем Артимовичем і Михайлом Юркевичем.

Також на Ірину Малех поклали окремі процесуальні обовʼязки, зокрема, носити електронний браслет, повідомляє Transparency International Ukraine.

Прокурор просив обрати заставу в сумі 15 млн 140 тис. грн, оскільки раніше ВРП не дала згоди на тримання під вартою Малех. Проте, за словами захисників, для підозрюваної ця сума непомірна. Вони ж просили застосувати до підозрюваної запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Нагадаємо, Вища рада правосуддя відсторонила суддю Ірину Малех від здійснення правосуддя до 9 червня 2025 року, але перед тим не дала згоди на її тримання під вартою.

Суддя Західного апеляційного господарського суду Ірина Малех є одною із підозрюваних у справі про вимагання 1 млн доларів хабаря, де організаторами є ексголови Західного апеляційного господарського суду Борис Плотніцький та Господарського суду Львівської області Василь Артимович. За версію слідства, вона отримала 20 тис. доларів за ухвалення рішення на користь одної зі сторін у справі мережі «Ескулаб».