Ірина Малех працює суддею з 2002 року

У четвер, 22 травня, Вища рада правосуддя відсторонила суддю Західного апеляційного господарського суду 51-річну Ірину Малех від здійснення правосуддя у зв’язку із притягненням її до кримінальної відповідальності у справі про хабарництво. Ірина Малех є одною із підозрюваних у справі вимагання хабаря на 1 млн доларів львівськими суддями. За версією слідства, вона одержала 20 тис. доларів за ухвалення рішення колегією суддів Західного апеляційного господарського суду, у складі якої вона була.

Про відсторонення судді Ірини Малех від здійснення правосуддя звернувся заступник генпрокурора – керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко.

Вища рада правосуддя частково задовольнила клопотання керівника САП та відсторонила Ірину Малех до 9 червня 2025 року (САП пропонувала термін два місяці).

Суддя Західного апеляційного господарського суду Ірина Малех є одною із підозрюваних у справі про вимагання 1 млн доларів хабаря, де організаторами є ексголови Західного апеляційного господарського суду Борис Плотніцький та Господарського суду Львівської області Василь Артимович. Ірина Малех отримала підозру за одержання хабаря службовою особою за попередньою змовою групою осіб в особливо великому розмірі (ч. 4 ст. 368 ККУ).

За версією слідства, Борис Плотніцький залучив Ірину Малех як виконавця. Вона погодилася ухвалити необхідне судове рішення колегією суддів Західного апеляційного господарського суду на користь однієї зі сторін у справі мережі «Ескулаб» з метою одержання неправомірної вигоди.

У листопаді 2024 року колегія суддів Західного апеляційного господарського суду ухвалила рішення в інтересах однієї зі сторін. Після цього екссуддя, а нині помічник ректора ЛНУ імені Івана Франка Михайло Юркевич, який фігурує у справі як пособник, у кабінеті в університеті одержав 75 тис. доларів. За версією правоохоронців, з цих грошей 20 тис. доларів передали Ірині Малех.

Захисники Малех стверджують, що гроші, які вона одержала від Бориса Плотніцького – вона насправді позичила на лікування своєї доньки. Цю версію слідчі назвали штучною.

Ірина Малех здійснює правосуддя понад 20 років. Спершу була суддею Шевченківського районного суду Львова, у 2011 році обрана суддею Львівського апеляційного господарського суду, згодом переведена на посаду судді Західного апеляційного господарського суду.