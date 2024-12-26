Раніше обшуки у цій справі провели в Бориса Плотніцького, ексголови Західного апеляційного Господарського суду

НАБУ і САП повідомили про підозру у вимаганні неправомірної вигоди від представника приватної компанії колишньому голові Західного апеляційного Господарського суду. Про це ідеться на сайті Національного антикорупційного бюро.

Ідеться про вимагання у підприємця мільйона доларів США в обмін на ухвалення «потрібних» рішень у судових справах Західного апеляційного Господарського суду, а також обіцянку запобігти вбивству, яке планували його опоненти у судовому процесі.

У НАБУ не називають імені третього судді, якому оголосили про підозру, проте, імовірно, ідеться про Бориса Плотніцького, який пішов у відставку з посади голови Західного апеляційного Господарського суду в серпні 2024 року.

Як повідомляв ZAXID.NET, 9 грудня про підозри у цій справі повідомили чинного і колишнього голову Господарського суду Львівської області.

Чинним головою Господарського суду Львівщини на той час був Василь Артимович, якого звільнили з посади 12 грудня. Другим підозрюваним у цій справі є ексголова суду Михайло Юркевич, помічник ректора ЛНУ імені Івана Франка. Останньому 23 грудня Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом двох місяців з можливістю внести 12 млн грн застави.

Раніше журналісти повідомляли, що НАБУ проводило обшуки в голови Господарського суду Львівщини Василя Артимовича та ексочільника Західного апеляційного господарського суду Бориса Плотніцького. 12 грудня Вища рада правосуддя надала згоду на арешт судді у відставки Бориса Плотніцького.

Борис Плотніцький очолював Західний апеляційний Господарський суд львівської області до 15 серпня 2024 року. Вища рада правосуддя звільнила його на підставі заяви судді про відставку. У 2006-2012 роках Борис Плотніцький працював на Донеччині, відтоді – на Львівщині. Західний апеляційний господарський суд він очолював з 2018 року.