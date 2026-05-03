Важкі скульптури волонтери піднімають за допомогою давньої техніки

Товариство «Магурич» впорядкувало український цвинтар в прикордонному селі Осердів Люблінського воєводства у Польщі. Впродовж девʼятиденного табору волонтери відновили та встановили на місце 28 пошкоджених надгробків та скульптуру Христа.

Територію цвинтаря розчистили від самосівів, розламані скульптури і надгробки склеїли і встановили на місце. Вони були повалені та частково понищені.

«10 із зазначених надгробків наразі не мають хрестів або скульптур. Частина з них існує, але потребує ремонту, частину ми не знайшли. Чи повернемося ми сюди, невідомо, але залишається 10 недоторканих надгробків, які потребують ремонту», – зазначили на сторінці товариства «Магурич».

Частина памʼятників була знищена навмисне, частина зруйнувалася під впливом часу і атмосферних явищ. Волонтери викопали із землі повністю цілу скульптуру Христа.

Скульптура Христа, яку викопали із землі

Серед віднайдених рідкісних скульптур засновник товариства «Магурич», каменяр Шимон Моджеєвський відзначив «двосторонній» хрест. З одного боку там розіп’ятий Христос, а з іншого зображені три Марії. Його встановили на надгробку подружжя. З боку розп'яття вказано імʼя Ізидора Кісіля, а з другого – Марії Кісіль.

Двосторонній хрест на могилі подружжя

Серед волонтерів, які взяли участь у безкоштовному таборі з відновлення і впорядкування могил, були вчителі, співаки, редактори, письменники, бібліотекарі. Логістично роботи підтримав голова Ульгівецької громади та Асоціація RCM. Торік у такій толоці на цьому ж цвинтарі взяли участь представники Белзької громади, яка межує через кордон з польською гміною Ульгівок, а «Магурич» відновив кільканадцять памʼятників.

Осердів – українське село, яке знелюдніло після виселення українських мешканців по Другій світовій війні. Деревʼяну греко-католицьку церкву там знищили. Нині в Осердові за офіційною статистикою мешкає близько 40 жителів. Товариство «Магурич» вже 40 років впорядковує занедбані кладовища у Польщі та Україні.

Фото «Товариства Магурич»