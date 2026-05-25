Під час обшуку знайшли 200 тис. грн, рублі та долари

У поліції Тернопільщини оприлюднили подробиці смерті 46-річного чоловіка у вбиральні Тернопільського обласного ТЦК та СП. Правоохоронці встановили, що загиблий – уродженець Луганської області. У Тернополі він жив сам, друзів та родичів не мав. Під час обшуків в його квартирі знайшли набої та чимало готівки у гривнях, російських рублях і доларах.

Про це повідомив 25 травня керівник поліції Тернопільщини Сергій Зюбаненко у фейсбуці. До початку повномасштабного вторгнення загиблий проживав у Харкові, а з початку 2022 року переїхав до Тернополя. Чоловік орендував житло, однак не був зареєстрований як внутрішньо переміщена особа. Раніше у поле зору правоохоронців не потрапляв та вів замкнутий спосіб життя.

Під час санкціонованого обшуку в орендованому помешканні слідчі вилучили майже 200 тис. грн, незначну суму в іноземній валюті та російських рублях, 4 мобільні телефони, а також пачку набоїв до пістолета 9 калібру.

«За попередніми висновками експертів, вилучені патрони можуть відповідати калібру кулі, якою було здійснено постріл у вбиральні Тернопільського ТЦК. Також встановлено, що зброя, з якої, ймовірно, був здійснений постріл, – це перероблений під бойовий пістолет ФОРТ-14. Походження цієї зброї наразі окремо перевіряється», – зазначив Сергій Зюбаненко.

Найближчі родичі загиблого перебувають на тимчасово окупованій території. «Цей факт також враховується під час перевірки всіх можливих версій. Ми не робитимемо передчасних висновків, але суспільство має знати перевірені факти. Розслідування триває», – додав Сергій Зюбаненко.

Нагадаємо, що у суботу, 23 травня, на території Тернопільського обласного центру комплектування у вбиральні застрелився 46-річний мешканець Тернополя. Він прибув туди близько 19:00 для уточнення військово-облікових даних, однак попросився в туалет. Через деякий час звідти військовослужбовці почули постріл, коли зайшли до середини, то побачили, що чоловік вистрілив у себе. У поліції порушили кримінальне провадження про вбивство з позначкою «самогубство».