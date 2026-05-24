Інцидент стався у приміщенні Тернопільського ОТЦК

У Тернополі в приміщенні місцевого ТЦК та СП застрелився 46-річний чоловік. Його смерть підтвердили у пресслужбі Тернопільського ОТЦК та поліції області у неділю, 24 травня.

У пресслужбі ТЦК повідомили, що чоловік помер у суботу, 23 травня, на території центру комплектування. За даними ТЦК, 46-річний мешканець Тернополя прибув туди близько 19:00 для уточнення військово-облікових даних.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

«Під час перебування в установі він зайшов до ванної кімнати, де, зачинившись зсередини, здійснив постріл із вогнепальної зброї. Отримане поранення виявилося несумісним із життям», – повідомили у пресслужбі ТЦК.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

За даними ОТЦК, після того, як військовослужбовці виявили пораненого чоловіка, вони негайно викликали поліцію та бригаду екстреної медичної допомоги. Крім того, працівники ТЦК намагалися надати йому необхідну допомогу – втім, врятувати чоловіка не вдалося.

На місці працюють правоохоронці, слідчі зʼясовують усі обставини події. Поліція внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ч. 1 ст. 115 ККУ із позначкою «самогубство».