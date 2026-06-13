У Дрогобичі виник конфлікт між індусами та місцевими мешканцями

У центрі Дрогобичі стався конфлікт між місцевими мешканцями та групою іноземців, серед яких, імовірно, були емігранти з Індії. Відео інциденту швидко поширилося у місцевих телеграм-каналах.

У поліції Львівської області ZAXID.NET підтвердили, що інцидент трапився у п’ятницю, 12 червня на площі Ринок у Дрогобичі. Того вечора до районного відділу поліції надійшло повідомлення про конфлікт між групою чоловіків.

За інформацією правоохоронців, причиною інциденту стало порушення громадського порядку групою чоловіків. Після того як перехожі зробили їм зауваження, один із учасників конфлікту – 22-річний громадянин України – почав поводитися агресивно. Поліцейські припинили протиправні дії.

У соціальних мережах очевидці стверджували, що конфлікт розпочався після зауваження компанії іноземців через гучну лайку в громадському місці. Словесна перепалка швидко переросла в штовханину та бійку. На відео очевидців видно, як двоє чоловіків із характерною Південної Азії зовнішністю нападають на місцевих мешканців, один з них намагається завдати ударів опоненту. Їх намагається зупинити хлопець у червоній футболці з закривавленими руками. Голос за кадром стверджує, що двоє нападників – це індуси.

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З власних джерел ZAXID.NET стали відомі деталі конфлікту. Того вечора двоє громадян Індії 26 і 27 років, які легально перебувають в Україні і мають дозвіл на роботу, йшли містом напідпитку. Їх супроводжував 22-річний українець. Конфлікт почався після того, як компанії зробили зауваження перехожі. Що стало причиною зауваження – достеменно невідомо. Після короткої шарпанини поліція, яка прибула на виклик, зупинила сутичку.

Водночас у поліції зазначили, що жоден із учасників інциденту не звертався із заявами про вчинення кримінальних правопорушень та не висловлював претензій один до одного. Поліція також відмовилась повідомити національність іноземців та деталі конфлікту, які б дали

Стосовно 22-річного учасника інциденту, громадянина України, правоохоронці склали адміністративний протокол за ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення (дрібне хуліганство).