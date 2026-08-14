Україна запропонувала росії припинити атаки на цивільні цілі в Чорному морі

Україна через посередника передала Росії пропозицію про припинення атак на цивільні цілі та судна в Чорному морі. Москва наразі не надала офіційної відповіді на цю ініціативу. Про це у четвер, 13 серпня, повідомило агентство Reuters із посиланням на власне джерело.

За інформацією ЗМІ, Київ передав відповідну пропозицію через третю сторону та очікує на реакцію російської сторони. Кремль і Міністерство закордонних справ РФ публічно на неї не відреагували.

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Водночас заступник глави МЗС Росії Олександр Грушко заявив, що Москва нібито не отримувала жодних офіційних пропозицій щодо такого мораторію.

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«Останнім часом ми чуємо багато закликів до різних видів мораторіїв і перемир’я. Ці ідеї просувають різними каналами, але ми не отримали жодних офіційних пропозицій», – сказав він.

Зазначимо, що Туреччина раніше говорила про можливий мораторій. Ще 8 серпня міністр закордонних справ країни Хакан Фідан заявив, що Києву запропонували розробити механізм мораторію на удари по кораблях у Чорному морі. Відповідне звернення також передали Росії.

На тлі цього глава МЗС Андрій Сибіга наголосив, що російські атаки на цивільні судна становлять загрозу не лише для України, а й для глобальної продовольчої безпеки. За його словами, наслідки таких атак найбільше відчують країни Африки, Азії, Близького Сходу та Латинської Америки. Сибіга закликав держави цих регіонів посилити тиск на російського диктатора Владіміра Путіна та вимагати припинення атак на свободу судноплавства в Чорному морі.

Міністр також порівняв дії Росії у Чорному морі з ситуацією навколо Ормузької протоки, яку, за його словами, Іран використовував для тиску у сфері міжнародного судноплавства.

Нагадаємо, на початку серпня Держсекретар США Марко Рубіо заявляв, що Вашингтон найближчими тижнями планує активізувати дипломатичні зусилля, щоб з’ясувати можливість відновлення переговорів між Україною та Росією. Водночас він зазначав, що Київ і Москва мають принципові розбіжності, які наразі ускладнюють досягнення домовленостей.