Україна та США обговорили можливість представити Москві ініціативу щодо припинення атак із повітря

Україна та Сполучені Штати обговорили нову пропозицію, яка передбачає припинення повітряних ударів і може стати частиною чергової спроби відновити мирні переговори з Росією. Про це у неділю, 26 липня, повідомило Reuters із посиланням на поінформовані джерела.

За інформацією агентства, українські та американські посадовці обговорили можливість представити Москві ініціативу щодо взаємного припинення атак із повітря. Очікується, що ця пропозиція може стати одним із кроків для повернення сторін до переговорного процесу.

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Джерело Reuters зазначило, що Київ і раніше пропонував російському диктатору Владіміру Путіну домовитися про припинення вогню, однак тоді ці ініціативи були відхилені. Водночас частина чиновників вважає, що посилення українських ударів безпілотниками та ракетами по цілях у Росії, а також їхній вплив на російську економіку можуть змусити Кремль переглянути свою позицію.

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Тим часом у Кремлі заявили, що не готові коментувати інформацію про такі консультації.

Речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що Москва не знає, наскільки достовірними є повідомлення ЗМІ про переговори між Україною та США щодо можливого припинення повітряних атак.

«Ми не знаємо, наскільки правдивими є ці повідомлення і звідки вони походять. Це газетні повідомлення і нічого більше. Тому коментувати їх на цьому етапі зарано», – сказав Пєсков.

Він також додав, що позиція Росії щодо будь-яких нових мирних ініціатив залежатиме від того, чи відповідатимуть вони інтересам Москви.

Нагадаємо, під час переговорів із державним секретарем США Марко Рубіо 23 липня голова МЗС РФ Сєргєй Лавров заявив про нібито готовність Росії до політико-дипломатичного врегулювання війни. Водночас він наголосив, що Москва вимагає припинення постачання західної військової допомоги Україні.