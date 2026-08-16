Під час грози слід дотримуватись правил безпеки

Синоптики Львівського гідрометцентру попереджають про різку зміну погоди у Львові та області в понеділок, 17 серпня – по всій області оголосили штормове попередження, повідомляє пресслужба Львівської міськради.

У Львові та області оголошено І рівень небезпечності – жовтий. Вдень 17 серпня очікуються грозові дощі та град діаметром від 6 до 19 мм.

Водночас температура повітря й надалі буде високою, йдеться на фейсбук-сторінці Львівського гідрометцентру.

По Львівській області очікується північно-східний вітер з переходом на західний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі становитиме 13–18°, вдень – 26–31° тепла.

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У Львові температура повітря вночі становитиме 16–18°, вдень – 26–28° тепла.

Мешканців закликають бути обережними під час грози: не перебувати поблизу великих дерев, рекламних конструкцій та ліній електропередач, а також зважати на можливе ускладнення ситуації на дорогах.

У разі виникнення надзвичайної ситуації слід телефонувати за номером 101.