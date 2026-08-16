Винищувач F-18 збив невідомий дрон над Румунією
Уламки збитого дрона виявили у безлюдній місцевості
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У ніч на неділю, 16 серпня, у повітряний простір Румунії проник безпілотник, який зафіксували системи спостереження Міністерства оборони країни. Про це повідомила пресслужба відомства.
Дрон помітили близько 04:44 ночі. Він потрапив до Румунії з боку Молдови, приблизно за 24 км на північ від Галаца – міста, розташованого на сході країни.
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Винищувач F-18 Повітряно-космічних сил Іспанії, що виконував бойове патрулювання на 57-й авіабазі мені Михаїла Когелнічану, встановив радіолокаційний контакт з ціллю та отримав дозвіл на збиття. Винищувач збив безпілотник о 05:01.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Уламки збитого дрона виявили у безлюдній місцевості між населеними пунктами Балені та Кудалбі в Галацькому повіті.
Повітряну тривогу в Галацькому повіті скасували о 05:20.
Це стало четвертим випадком, коли над Румунією збивали безпілотники, що вторглися в її повітряний простір. Інші випадки сталися 24, 25 та 26 липня.
Нагадаємо, у ніч та зранку 16 серпня Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні. Основними напрямками ворожої атаки стали Київ, Полтавщина та Дніпропетровщина.