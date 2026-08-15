Очевидці повідомляли про труднощі з безготівковою оплатою

Уранці суботи, 15 серпня, частина клієнтів «ПриватБанку» повідомили про проблеми з безготівковим розрахунком. У компанії заявили про тимчасовий збій в роботі деяких зі сервісів.

«Зараз є складнощі в роботі кількох сервісів, але наша команда вирішує проблему. Незабаром все повернеться у звичний ритм», – ідеться в повідомленні від 11-ї години.

Раніше очевидці стверджували, що оплата карткою або зовсім не проходить, або не з першої спроби.

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