«ПриватБанк» повідомив про тимчасовий збій в роботі кількох сервісів
Фахівці банку працюють над розв'язанням проблеми
Очевидці повідомляли про труднощі з безготівковою оплатою
Уранці суботи, 15 серпня, частина клієнтів «ПриватБанку» повідомили про проблеми з безготівковим розрахунком. У компанії заявили про тимчасовий збій в роботі деяких зі сервісів.
«Зараз є складнощі в роботі кількох сервісів, але наша команда вирішує проблему. Незабаром все повернеться у звичний ритм», – ідеться в повідомленні від 11-ї години.
Раніше очевидці стверджували, що оплата карткою або зовсім не проходить, або не з першої спроби.
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